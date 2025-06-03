В Україні призначають додаткові виплати на дітей: хто отримає 6 тисяч гривень

Отримати додаткові кошти на дитину можна після оформлення відповідної заяви онлайн, або офлайн.

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Як отримати додаткову виплату на дитину в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили в Мінсоцполітики:

Держава виділяє дітям із тяжкими захворюваннями додаткові кошти

Батьки чи опікуни можуть щомісячно отримувати додаткові 5-6 тисяч гривень

Деякі українці, у яких є діти, у 2025 році можуть отримувати додаткову щомісячну виплату до 6,4 тисяч гривень. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

Зазначається, що право на таку допомогу від держави мають ті діти, у яких виявили тяжкі захворювання, розлади, травми, але при цьому інвалідність не встановлена.

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Оформлюють грошові виплати на батьків, чи тих осіб, які постійно проживають та доглядають на дитиною. Для цього їм потрібно подати заяву та медичні довідки через портал "Дія", або ж звернутися до органів соціального захисту населення за місцем проживання, чи до уповноважених місцевих чиновників.

Допомога призначається в залежності від віку дитини, а саме:

Дітям до 6 років - 5126 грн;

Дітям від 8 до 18 років - 6391 грн.

Виплати на дітей в Україні - останні новини

Раніше Главред повідомляв, що в Україні може з'явитися програма соціальної підтримки для малозабезпечених верств населення, зокрема сімей з дітьми. Запланована виплата становитиме 4500 гривень для першого члена сім'ї та 70% від цієї суми, тобто 3150 гривень, для наступних.

Напередодні також стало відомо, що кожна малозабезпечена родина та сім‘ї переселенців отримали по 6500 гривень. В Уряді зазначали, що захист українських дітей є одним із пріоритетних завдань, і вони першочергово мають отримати безпечні та комфортні умови для життя.

Нагадаємо, нардепи в Україні визначили низький рівень допомоги при народженні дитини як одну з основних причин зменшення народжуваності. Тому у Раді зареєстрували законопроєкт №11072, який передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини майже вдесятеро - з 41 280 грн до понад 384 тис. грн.

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Що за відомство Мінсоцполітики? Міністерство соціальної політики України (рос. Міністерство соціальної політики України) - державний орган виконавчої влади України, що працює у сфері соціальної політики, загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, волонтерської діяльності, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, що повернулися до України, забезпеченнярівних прав і можливостей для дітей, які повернулися, та у сфері соціального захисту.

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