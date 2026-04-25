Чим відомі Помірки в Харкові: цей район знайомий кожному мешканцю міста

На півночі Харкова розташована велика зелена зона, яку багато хто сприймає як частину лісопарку. Однак насправді Помірки - це окрема територія зі статусом ботанічної пам'ятки природи та багатою історією. Колись тут існував повноцінний житловий район.
Історію цієї місцевості популярно пояснив блогер YouTube-каналу Life in Kharkiv.
За його словами, якщо значна частина лісопарку була висаджена вже в радянський період, то Помірки — це залишок стародавнього дубового лісу, що існував ще з часів Харківської фортеці і навіть раніше. Відгомони того дубового гаю можна побачити й сьогодні: схожі вікові дерева збереглися, наприклад, у Саду Шевченка.
Територію Помірок умовно поділяють на дві частини по обидва боки Харківського шосе. На заході розташований Меморіал Слави, а на сході — медичний комплекс Харківський обласний онкологічний центр.
Назва району часто викликає плутанину. Її нерідко пов'язують зі словами "померти" або "померкнути", особливо через сусідство з онкоцентром. Однак насправді вона походить від слова "міряти". У дореволюційні часи тут знаходилося дачне селище "Новий Харків", де великі ділянки землі ділили за допомогою "мірок" — звідси й закріпилася назва.
Після встановлення радянської влади колишні дачі використовували для розміщення безпритульних дітей, а в 1927 році тут з'явилася трудова комуна імені Фелікса Дзержинського. Пізніше на її базі було створено завод ФЕД, який здобув популярність завдяки випуску фотоапаратів.
Медичний центр і сучасне значення району
Окремий етап в історії Помірок пов'язаний з розвитком медицини. У 1945 році в Харкові відкрився онкологічний диспансер, який став важливою частиною післявоєнного відновлення системи охорони здоров'я. Згодом він перетворився на великий медичний комплекс, розташований прямо в лісовій зоні.
У 2010-х роках розпочалася масштабна модернізація закладу. Планувалося будівництво нового корпусу на понад 500 ліжок у рамках програми "Велике будівництво". Однак реалізацію проєкту призупинила повномасштабна війна.
Пізніше роботи відновили, і на завершення будівництва виділили додаткове фінансування.
Якщо проект вдасться довести до кінця, він може стати найбільшим медичним об'єктом, побудованим у Харкові за останні роки.
YouTube-канал Life in Kharkiv
YouTube-канал Life in Kharkiv — це YouTube-проект, який веде харків’янин, що спеціалізується на зйомках міста з використанням дронів та наземних прогулянок.
Блогер воліє залишатися за кадром, зосереджуючи увагу на візуальному ряді міста. В описі каналу та відео він позиціонує себе як мешканець Харкова, який хоче показати красу та повсякденне життя свого міста.
Канал наповнений якісними аерозйомками визначних пам'яток, а також відео про поточну ситуацію в місті, прогулянками вулицями та оглядами атмосферних локацій, таких як вуличні кав'ярні.
