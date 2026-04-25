Чим відомі Помірки в Харкові: цей район знайомий кожному мешканцю міста

Помірки - це залишок стародавнього дубового лісу

Територію Помірок поділяють на дві частини по обидва боки Харківського шосе

На півночі Харкова розташована велика зелена зона, яку багато хто сприймає як частину лісопарку. Однак насправді Помірки - це окрема територія зі статусом ботанічної пам'ятки природи та багатою історією. Колись тут існував повноцінний житловий район.

Історію цієї місцевості популярно пояснив блогер YouTube-каналу Life in Kharkiv.

За його словами, якщо значна частина лісопарку була висаджена вже в радянський період, то Помірки — це залишок стародавнього дубового лісу, що існував ще з часів Харківської фортеці і навіть раніше. Відгомони того дубового гаю можна побачити й сьогодні: схожі вікові дерева збереглися, наприклад, у Саду Шевченка.

Територію Помірок умовно поділяють на дві частини по обидва боки Харківського шосе. На заході розташований Меморіал Слави, а на сході — медичний комплекс Харківський обласний онкологічний центр.

Назва району часто викликає плутанину. Її нерідко пов'язують зі словами "померти" або "померкнути", особливо через сусідство з онкоцентром. Однак насправді вона походить від слова "міряти". У дореволюційні часи тут знаходилося дачне селище "Новий Харків", де великі ділянки землі ділили за допомогою "мірок" — звідси й закріпилася назва.

Після встановлення радянської влади колишні дачі використовували для розміщення безпритульних дітей, а в 1927 році тут з'явилася трудова комуна імені Фелікса Дзержинського. Пізніше на її базі було створено завод ФЕД, який здобув популярність завдяки випуску фотоапаратів.

Медичний центр і сучасне значення району

Окремий етап в історії Помірок пов'язаний з розвитком медицини. У 1945 році в Харкові відкрився онкологічний диспансер, який став важливою частиною післявоєнного відновлення системи охорони здоров'я. Згодом він перетворився на великий медичний комплекс, розташований прямо в лісовій зоні.

У 2010-х роках розпочалася масштабна модернізація закладу. Планувалося будівництво нового корпусу на понад 500 ліжок у рамках програми "Велике будівництво". Однак реалізацію проєкту призупинила повномасштабна війна.

Пізніше роботи відновили, і на завершення будівництва виділили додаткове фінансування.

Якщо проект вдасться довести до кінця, він може стати найбільшим медичним об'єктом, побудованим у Харкові за останні роки.

YouTube-канал Life in Kharkiv YouTube-канал Life in Kharkiv — це YouTube-проект, який веде харків’янин, що спеціалізується на зйомках міста з використанням дронів та наземних прогулянок. Блогер воліє залишатися за кадром, зосереджуючи увагу на візуальному ряді міста. В описі каналу та відео він позиціонує себе як мешканець Харкова, який хоче показати красу та повсякденне життя свого міста. Канал наповнений якісними аерозйомками визначних пам'яток, а також відео про поточну ситуацію в місті, прогулянками вулицями та оглядами атмосферних локацій, таких як вуличні кав'ярні.

