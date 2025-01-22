Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Авто

Українці розкуповують вживані авто зі США: які найпопулярніші моделі

Віталій Кірсанов
22 січня 2025, 11:53
213
Попит на "американців" з пробігом зріс на 46%.
Авто зі США
Українці розкуповують вживані авто зі США / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Середній вік старих автомобілів зі США
  • ТОП-5 моделей вживаних авто зі США

У 2024 році українці купили майже 41,7 тисячі вживаних легкових автомобілів зі США. Таким чином, порівняно з 2023 роком попит на "американців" з пробігом зріс на 46%. Про це повідомляє УкрАвтопром.

Середній вік уживаних автомобілів зі США, які у 2024 році поповнили автопарк нашої країни, становить 5,8 року. Найпопулярнішими в цьому сегменті досить передбачувано виявилися бензинові авто. Їхня частка склала 45%.

відео дня

Одразу з ними йдуть електричні автомобілі (36%), які швидко набирають популярності в Україні. На третьому місці перебувають гібридні авто (7%), а машини з ГБО і дизельні автомобілі охопили 6,5% і 5,5% ринку, відповідно.

Якщо говорити про найбільш популярні моделі, то тут ситуація також виявилася доволі прогнозованою - з великим відривом лідирує середньорозмірний електромобіль Tesla Model 3.

ТОП-5 моделей вживаних авто зі США:

  • Tesla Model 3 - 4521 одиниця;
  • Tesla Model Y - 3984;
  • Ford Escape - 2747;
  • Jeep Cherokee - 2492;
  • Volkswagen Passat - 2344.

Інші новини для автомобілістів:

Чому не заводиться машина - основні причини

Машина може не заводитися з різних причин. Однією з найпоширеніших є розряджений акумулятор. Це може статися через тривалу неактивність автомобіля або через проблеми з акумулятором. Інша причина - проблеми із запуском двигуна, які можуть виникнути через несправний стартер або проблеми із системою запалювання. Також можуть бути проблеми з паливною системою, які можуть перешкоджати нормальній роботі двигуна.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    новини США авто автомобілі
    Новини партнерів
    Реклама

    Головне за день

    Більше
    Мільйонна армія для України: Зеленський висунув несподівану пропозицію

    Мільйонна армія для України: Зеленський висунув несподівану пропозицію

    13:23Україна
    "Час змін настав": Орбан закликав скасувати санкції проти Росії

    "Час змін настав": Орбан закликав скасувати санкції проти Росії

    13:13Світ
    Якою буде війна у 2025 році: генерал НАТО оцінив загрозу прориву фронту

    Якою буде війна у 2025 році: генерал НАТО оцінив загрозу прориву фронту

    12:36Світ
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Карта Deep State онлайн за 22 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 22 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

    Дощ і мокрий сніг накриють Україну: у яких областях будуть найсильніші опади

    Дощ і мокрий сніг накриють Україну: у яких областях будуть найсильніші опади

    "Золота жила": у чому Україна перша у світі, неочікувана для багатьох відповідь

    "Золота жила": у чому Україна перша у світі, неочікувана для багатьох відповідь

    У чому різниця між двома сторонами алюмінієвої фольги: знають не усі

    У чому різниця між двома сторонами алюмінієвої фольги: знають не усі

    Втратите щастя і достаток: що не можна виносити з дому 22 січня - прикмети

    Втратите щастя і достаток: що не можна виносити з дому 22 січня - прикмети

    Останні новини

    14:07

    В Україні різко впали ціни на яйця: відомо, чи буде нова хвиля здорожчання

    13:40

    Тарифи lifecell подорожчають уже в лютому: яких абонентів це не стосується

    13:36

    "Українці разом продовжують боротьбу!" - в ЗСУ показали зворушливий ролик про єдність українців в боротьбі

    13:23

    Мільйонна армія для України: Зеленський висунув несподівану пропозицію

    13:18

    Зрадницю Лоліту прибрали з росТБ - до чого тут Наташа Корольова

    Базовий сценарій Трампа щодо війни в Україні передбачає програш Путіна – ЗагороднійБазовий сценарій Трампа щодо війни в Україні передбачає програш Путіна – Загородній
    13:15

    "Україна здатна виграти війну": ЄС готує новий удар по Росії - Каллас

    13:13

    "Час змін настав": Орбан закликав скасувати санкції проти Росії

    12:55

    Привітання з Днем соборності України - красиві картинки і душевні слова

    12:50

    "Дотиснути" Путіна не вийде: ЗМІ сказали, на скільки у РФ вистачить ресурсів

    Реклама
    12:36

    Якою буде війна у 2025 році: генерал НАТО оцінив загрозу прориву фронту

    12:35

    Вечірні сумочки: як обрати ідеальну модель для особливої події новини компанії

    12:29

    Вибухи гриміли в шести областях: РФ атакувала Україну десятками ударних дронів

    12:28

    Аліна Гросу вперше зізналася, чому приховує свого чоловіка-росіянина

    12:26

    Ворог хоче захопити лівий берег річки Оскіл: відомо, чи відходитимуть ЗСУ

    12:19

    Головний претендент на посаду керівника БЕБ: стало відомо ім'я кандидата

    12:19

    Українські воїни розгромили в бою військових КНДР: ворог зазнав серйозних втрат

    12:15

    Побиття в Білій Церкві: у НПУ відповіли, чи є серед фігурантів діти чиновників

    12:11

    ЗМІ виявили схеми з держоблігаціями, через які Порошенко розкрадає пожертви українців на армію

    12:07

    Наглядова рада АОЗ продовжила контракт із директором та ініціювала міжнародний аудит діяльності

    11:53

    Українці розкуповують вживані авто зі США: які найпопулярніші моделі

    Реклама
    11:47

    Карта Deep State онлайн за 22 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

    11:37

    У ЗСУ зробили тривожну заяву про сили РФ, що переважають, і назвали напрямок

    11:32

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 січня (оновлюється)

    11:29

    Успішна диверсія в Донецьку: партизани спалили військовий автомобіль РФ - деталі

    11:23

    Працював на ФСБ і навів ракетний удар по Дніпру: СБУ затримала відомого адвоката

    11:14

    Стамбульський ультиматум від Путіна: Зеленський зробив заяву і розкрив деталі

    10:58

    Китайський гороскоп на завтра 23 січня: Мавпам - конфлікти, Собакам - стрес

    10:55

    Зеленський у День соборності: "Обираємо не срач, а меч"

    10:46

    Після мирної угоди: РФ може швидко відновитись та розпочати нову війну

    10:31

    "На коліна": у РФ накинулися на Аллу Пугачову - причина

    10:29

    Завжди доб'ються свого: 4 найупертіші знаки зодіаку

    10:29

    Прогріється до +10: синоптик назвала найтепліші дні до кінця січня 2025 року

    10:18

    Ризик відновлення війни: у Трампа зробили важливу заяву щодо миру в Україні

    09:55

    Трамп доручив Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів – WSJ

    09:32

    Побиття дівчинки в Білій Церкві: у поліції розповіли нові деталі справиВідео

    09:19

    Зеленський назвав головну умову вступу України до НАТО і розкрив сценарій

    09:02

    "Нехай він керує": Іванка Трамп висловилася про президентство батька

    08:16

    Переговори Трампа з Путіним: у Зеленського спрогнозували ймовірний сценарій

    08:10

    У США вже настав Золотий вік?Погляд

    08:07

    Зеленський зробив заяву про окуповану територію України: що сказав

    Реклама
    07:43

    Після 4 років шлюбу: молода дружина Віктора Павліка зробила важливе зізнання

    07:12

    Де захований гепард: лише люди із "зором мисливця" знайдуть хижака за 11 секунд

    07:02

    "Для танго потрібні двоє": Трамп пригрозив РФ санкціями через відмову від переговорів

    06:10

    Як за три роки війни в Україні РФ показала абсолютний провалПогляд

    05:00

    Таємницю слуху пернатих розкрито: чи є у птахів вуха і де вони знаходяться

    05:00

    Яке сьогодні свято 22 січня 2025 року: чому не варто вирушати в далеку дорогу

    04:35

    Що означає "за сім верст киселю їсти": лише одиниці правильно пояснять вислівВідео

    04:01

    "Золота жила": у чому Україна перша у світі, неочікувана для багатьох відповідь

    03:32

    Не лише для краси: чому в СРСР будинки обклеювали дрібною плиткою

    02:03

    "Це буде дуже погано": названо наслідки окупації РФ Часового Яру

    Новини України
    Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
    Лайфхаки та хитрощі
    ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
    Привітання
    З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
    Війна з Росією
    КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    Рецепти
    ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти