Українці розкуповують вживані авто зі США: які найпопулярніші моделі

Попит на "американців" з пробігом зріс на 46%.

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Українці розкуповують вживані авто зі США / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Середній вік старих автомобілів зі США

ТОП-5 моделей вживаних авто зі США

У 2024 році українці купили майже 41,7 тисячі вживаних легкових автомобілів зі США. Таким чином, порівняно з 2023 роком попит на "американців" з пробігом зріс на 46%. Про це повідомляє УкрАвтопром.

Середній вік уживаних автомобілів зі США, які у 2024 році поповнили автопарк нашої країни, становить 5,8 року. Найпопулярнішими в цьому сегменті досить передбачувано виявилися бензинові авто. Їхня частка склала 45%.

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Одразу з ними йдуть електричні автомобілі (36%), які швидко набирають популярності в Україні. На третьому місці перебувають гібридні авто (7%), а машини з ГБО і дизельні автомобілі охопили 6,5% і 5,5% ринку, відповідно.

Якщо говорити про найбільш популярні моделі, то тут ситуація також виявилася доволі прогнозованою - з великим відривом лідирує середньорозмірний електромобіль Tesla Model 3.

ТОП-5 моделей вживаних авто зі США:

Tesla Model 3 - 4521 одиниця;

Tesla Model Y - 3984;

Ford Escape - 2747;

Jeep Cherokee - 2492;

Volkswagen Passat - 2344.

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