Українці розкуповують вживані авто зі США: які найпопулярніші моделі

Ви дізнаєтеся:
- Середній вік старих автомобілів зі США
- ТОП-5 моделей вживаних авто зі США
У 2024 році українці купили майже 41,7 тисячі вживаних легкових автомобілів зі США. Таким чином, порівняно з 2023 роком попит на "американців" з пробігом зріс на 46%. Про це повідомляє УкрАвтопром.
Середній вік уживаних автомобілів зі США, які у 2024 році поповнили автопарк нашої країни, становить 5,8 року. Найпопулярнішими в цьому сегменті досить передбачувано виявилися бензинові авто. Їхня частка склала 45%.
Одразу з ними йдуть електричні автомобілі (36%), які швидко набирають популярності в Україні. На третьому місці перебувають гібридні авто (7%), а машини з ГБО і дизельні автомобілі охопили 6,5% і 5,5% ринку, відповідно.
Якщо говорити про найбільш популярні моделі, то тут ситуація також виявилася доволі прогнозованою - з великим відривом лідирує середньорозмірний електромобіль Tesla Model 3.
ТОП-5 моделей вживаних авто зі США:
- Tesla Model 3 - 4521 одиниця;
- Tesla Model Y - 3984;
- Ford Escape - 2747;
- Jeep Cherokee - 2492;
- Volkswagen Passat - 2344.
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Чому не заводиться машина - основні причини
Машина може не заводитися з різних причин. Однією з найпоширеніших є розряджений акумулятор. Це може статися через тривалу неактивність автомобіля або через проблеми з акумулятором. Інша причина - проблеми із запуском двигуна, які можуть виникнути через несправний стартер або проблеми із системою запалювання. Також можуть бути проблеми з паливною системою, які можуть перешкоджати нормальній роботі двигуна.
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