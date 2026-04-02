Син продає рідкісний Dodge, який успадкував від батька: інтерес до лота великий

Цю машину колись придбав батько нинішнього власника в дилерському центрі й протягом десятиліть дбайливо зберігав у гаражі.

Син продає рідкісний Dodge Coronet, успадкований від батька

Автомобіль зберігся у повністю оригінальному вигляді

Оригінальний двигун запускається без проблем

Інтерес до лоту виявився високим

Класичний автомобіль марки Dodge Coronet R/T 1968 року, який майже 60 років залишався в одній родині, вперше виставлений на аукціон без резервної ціни. Машина зберегла оригінальну комплектацію та деталі, а її історія викликає особливий інтерес у колекціонерів. Чому власник вирішив розлучитися з автомобілем, розповідає Главред з посиланням на Autoevolution.

Історія цього екземпляра — більше, ніж просто розповідь про рідкісний автомобіль. Це частина сімейної хроніки. Машину колись придбав батько нинішнього власника в дилерському центрі і протягом десятиліть дбайливо зберігав у гаражі. Через 58 років автомобіль вперше залишає сім'ю. Причина — проста і зворушлива: син зізнається, що більше не може утримувати машину, наповнену спогадами, і сподівається передати її в руки нового поціновувача ретрокарів.

Модель Coronet 1968 року вважається знаковим представником американської автомобільної культури. У лінійці Dodge того періоду були версії на будь-який смак — від базової Coronet Deluxe з шестициліндровим двигуном до топової R/T. Остання оснащувалася потужними V8: або 440-кубовим двигуном, або легендарним 426 Hemi, який вважався мрією ентузіастів, але зустрічався рідко через високу вартість. У даному випадку мова йде про версію з 440-кубовим V8 і механічною коробкою передач — класичний вибір для тих, хто цінує потужність і драйв.

Автомобіль зберігся в повністю оригінальному вигляді: він не реставрувався, не модернізувався і не перефарбовувався. За словами власника, всі деталі залишаються заводськими, а салон, незважаючи на вік, виглядає гідно. Звичайно, час вніс свої корективи — знадобиться ремонт сидінь і приладової панелі, однак для колекціонерів це скоріше перевага, ніж недолік: автентичність цінується вище за ідеальний зовнішній вигляд.

З технічної точки зору машина також вселяє повагу. Оригінальний двигун запускається без проблем, коробка передач працює справно, а сам автомобіль весь час зберігався в опалювальному гаражі. Примітно, що мотор жодного разу не піддавався капітальному ремонту — рідкість для автомобілів такого віку. Проте перед покупкою рекомендується провести повноцінну діагностику, включаючи огляд на підйомнику, хоча продавець уже надав детальну фотодокументацію.

Інтерес до лоту виявився високим: всього за кілька годин після старту торгів на eBay було зроблено близько 40 ставок, а ціна досягла 19 100 доларів. Майже сотня користувачів додали автомобіль до списку спостереження, що підтверджує ажіотаж навколо пропозиції. Важлива деталь — відсутність резервної ціни, тому переможець торгів отримає автомобіль без додаткових умов. Машина знаходиться в Чикаго і, за словами продавця, повністю готова вирушити до нового власника своїм ходом.

Цей випадок ще раз підкреслює, наскільки важлива історія конкретного автомобіля для його ринкової цінності. Все частіше на ринку класики з'являються подібні пропозиції, де цінується не тільки техніка, але й пов'язана з нею сімейна пам'ять — і за це колекціонери готові платити.

Про джерело: Autoevolution Autoevolution — це популярний англомовний автомобільний онлайн-журнал та база даних. Сайт позиціонує себе як незалежний ресурс, що висвітлює події у світі транспорту. На сайті публікуються актуальні новини про автопром та тест-драйви нових моделей. На сайті зібрані докладні технічні характеристики для тисяч моделей автомобілів, мотоциклів і навіть авіації. Часто висвітлюються цікаві знахідки з гаражів ("barn finds") та незвичайні аукціонні лоти.

