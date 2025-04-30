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З 1 травня АЗС переходять на Е5: експерт поділився порадами щодо нового бензину

Руслан Іваненко
30 квітня 2025, 18:36
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Експерт радить не купувати дешевий бензин і зберігати чеки у разі проблем із якістю пального на АЗС.
З 1 травня АЗС переходять на Е5: експерт поділився порадами щодо нового бензину
з 1 травня АЗС переходять на Е5 / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Про головне:

  • З 1 травня всі АЗС в Україні переходять на бензин Е5
  • У паливо додають 5% біоетанолу
  • Водіям радять уникати дешевого бензину

З 1 травня всі автозаправні станції в Україні повинні перейти на бензин Е5 – пальне з додаванням 5% біоетанолу. Про це нагадав директор Консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн, надавши рекомендації для водіїв щодо безпечного використання нового виду пального.

Куюн радить на початку перехідного періоду – щонайменше у травні та червні – утриматися від придбання занадто дешевого бензину, оскільки його якість може виявитися сумнівною.

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"Мінімум травень і червень утриматись від купівлі "дешевого" бензину. Він вам таким потім не покажеться. Точно не заправлятися на "бочках" – там точно ніхто нічого робити не буде. Зберігаємо чеки і ставимо питання у разі виникнення якихось відхилень по якості", – написав Куюн.

За словами експерта, біоетанол має властивість вбирати вологу з повітря, що з часом може призвести до розшарування пального на спирт, воду і низькооктановий бензин.

Щоб уникнути таких проблем, необхідно ретельно очищати резервуари на нафтобазах, АЗС та бензовозах, а також постійно контролювати вміст води за допомогою спеціальних маркерів.

Окремо Куюн звернув увагу на ризики, пов’язані з економ-мережами та периферійними заправками.

З 1 травня АЗС переходять на Е5: експерт поділився порадами щодо нового бензину
Ціна на нафту / Інфографіка: Главред

"Ті дива ціноутворення пов’язані в тому числі й з відсутністю систем контролю якості, відповідного обладнання та персоналу. Дехто з них обрав тактику виробництва спиртового бензину на нафтобазах. Що з того буде, не знаю. Також не знаю, як там з технологічною культурою, чи зачищає хтось ті резервуари, чи покладається на руський "авось пронесе"", – зазначив він.

Ціни на бензин в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами співвласника мережі АЗС UPG Володимира Петренка, якщо Україна та країна-агресорка Росія встановлять перемир'я у Чорному морі, ціни ринку імпорту пального обваляться і тоді ціна на пальне знизиться на 2-3 гривні за літр.

Раніше повідомлялося, що з 1 травня на усіх АЗС в Україні бензин будуть розбавляти біоетанолом, однак мова йде мова про підвищення вартості бензину. Справа в тому, що додавання біоетанолу ніяк не впливає на формування цін.

Напередодні стало відомо, що у випадку, якщо вартість нафти Brent залишиться на рівні 65 дол./барель до кінця квітня, у травні можливе ще більш відчутне здешевлення бензину – до 3 грн/л.

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Хто такий Сергій Куюн?

Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

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