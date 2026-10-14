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В Україні обмежили роботу Starlink: чи можуть ЗСУ залишитися без зв’язку на фронті

Анна Косик
14 жовтня 2026, 10:59
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Все більше військових повідомляють про обмеження роботи терміналів на швидкості, а експерти попереджають про найгірший сценарій - повне відключення Starlink.
В Україні обмежили роботу Starlink: чи можуть ЗСУ залишитися без зв’язку на фронті
Українські військові вже відчули негативні наслідки обмеження Starlink / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео, 92 ОШБр

Про що йдеться у матеріалі:

  • Чи обмежила SpaceX швидкість роботи Starlink для українських військових
  • Яка ймовірність повного відключення Starlink в Україні
  • Чи може Україна створити повноцінний аналог Starlink

У ніч на 14 жовтня українські військові повідомили про обмеження роботи терміналів Starlink. У русі при швидкості понад 160 км/год почав зникати звʼязок. Через це було зірвано низку важливих місій. Український волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко припустив, що компанія "SpaceX" вдалася до таких заходів на запит адміністрації президента США Дональда Трампа.

Главред дізнався, чи справді SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів під час руху в Україні, чи загрожує військовим повне відключення Starlink та чи є в України альтернативи для використання високошвидкісного супутникового інтернету.

відео дня
В Україні обмежили роботу Starlink: чи можуть ЗСУ залишитися без зв’язку на фронті
Starlink / Інфографіка: Главред

SpaceX ввела обмеження для українських військових

Радник президента України з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов підтвердив, що компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху.

"Наразі обмеження стосується "військового пакету" послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину. Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов’язана з поточною політичною ситуацією", - наголосив він.

В Україні обмежили роботу Starlink: чи можуть ЗСУ залишитися без зв’язку на фронті
Сергій Бескрестнов / Інфографіка: Главред

Водночас, після введення нічних обмежень, за даними Сергія Стерненка, станом на 09:30 14 жовтня, військові повідомляють про посилення обмеження по використанню терміналів супутникового звʼязку Starlink. Швидкість, після якої звʼязок починає зникати, вже 60-70 км/год.

"Як і просив Трамп, Україна не атакувала останні дні російські нафтопереробні заводи і енергетичну інфраструктуру загалом. Але Трамп шукав будь-якої можливості вдарити по нашій обороноздатності, і він це зробив, незважаючи на те, що ми дотримувалися його вимог. Сьогодні вночі (і вчора також) ми не отримували повідомлення про балістичну загрозу. Також почалися часткові, але обмеження в роботі Starlink", - додав волонтер.

Українські військові відчули перші негативні наслідки

7 корпус ДШВ повідомив, що підрозділи на Гуляйпільському напрямку почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink, пов’язані з обмеженням швидкості передачі даних. Ці зміни безпосередньо вплинули на застосування безпілотників, які використовують Starlink для керування під час польоту.

Гуляйполе
Гуляйполе / Інфографіка: Главред

"За нашими спостереженнями, під час польотів БПЛА зв’язок міг зникати на 10-20 секунд уже на швидкості 110-120 км/год. При цьому, апарати продовжували рух, однак такі переривання ускладнювали керування ними", - йдеться у повідомленні.

Військові пояснили, що зниження швидкості польоту БПЛА створює додаткові ризики: повільніші цілі стають вразливішими до ураження противником. Ще гостріше проблема проявляється під час запуску швидкісних безпілотників. На старті деякі апарати, особливо типу Middle Strike, мають набирати досить високу швидкість. За цих умов нестабільний зв’язок унеможливить запуск таких бортів або застосування за призначенням.

"Наслідки вже відчутні на практиці. Лише від початку доби в одному з підрозділів безпілотних систем, який діє у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ на Гуляйпільському напрямку, через проблеми зі зв’язком довелося скасувати частину місій", - додали військові.

Рішення про обмеження Starlink може бути інструментом тиску Трампа на Україну

Видання Politico писало, що через загострення відносин між Вашингтоном і Києвом на тлі рішення США послабити санкції проти дизельного пального країни-агресора Росії, Україна ризикує залишитися без американських розвідувальних даних та Starlink, від якого значною мірою залежить українська армія.

В Україні обмежили роботу Starlink: чи можуть ЗСУ залишитися без зв’язку на фронті
Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Колишній британський дипломат і науковий співробітник Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Тім Вілласі-Вілсі припустив, що Дональд Трамп може скористатися цими важливими для Києва інструментами як важелем впливу на президента Володимира Зеленського.

"Зеленський може недооцінювати, наскільки небезпечним для України може бути поранений Трамп", - наголосив науковець.

Ймовірність повного відключення Starlink в Україні існує

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун в етері телеканалу "Апостроф" заявив, що ймовірність повного відключення Starlink для України з боку Ілона Маска чи Дональда Трампа існує.

Однак така ймовірність досить низька - близько 10%. При цьому експерт переконаний, що навіть такий крок не призведе до колапсу на фронті.

В Україні обмежили роботу Starlink: чи можуть ЗСУ залишитися без зв’язку на фронті
Без Starlink на фронті колапсу не буде / фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces

"Маск є власником компанії, і він може просто віддати наказ. Але таку вірогідність я оцінюю не більше як ніж 10%. Хоча надзвичайно важко щось прогнозувати з людьми, які психологічно нестабільні, м'яко кажучи", - зауважив він.

Для українських військових відключення Starlink стане відчутним

Корсун пояснив, що у разі найгіршого сценарію українські військові мають альтернативні рішення та значний інженерний потенціал. Однак відключення Starlink сповільнить роботу українських підрозділів на передовій і ускладнить виконання бойових завдань.

"Це суттєво ускладнить наші наступальні дії, зокрема нашу розвідку, захист, оборону. Це все нам ускладнить, тому що наш фронт тримають, зокрема, от ті технологічні рішення, які були як вирішальними у цій війні. Зв'язок забезпечується переважно через Starlink. Хоча є, звісно, такі альтернативні рішення, але вони не такі швидкі, не такі зручні, не такі легкі, не такі дешеві", - додав фахівець з кібербезпеки.

Маску невигідно відключати Україну від Starlink

Корсун зауважив, що Дональд Трамп фінансує SpaceX через космічну програму, але США не можуть дозволити собі втратити цю компанію в конкуренції з Китаєм. В той же час, Starlink є комерційною мережею, яка заробляє на тисячах терміналів в Україні, що переважно оплачуються західними партнерами.

Тому відключення такого масштабного клієнта було б невигідним для компанії. Також це спричинило б серйозні репутаційні втрати для Маска та політичні наслідки для Трампа.

Україна поки не може створити власний аналог Starlink

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні розробляється система супутникового зв'язку, подібна до американського Starlink.

Однак Корсун переконаний, що наразі в Україні немає передумов для створення аналогу Starlink. Він пояснив, що для розгортання повноцінного супутникового угруповання Україні необхідні власні супутники, засоби їх запуску, програмне забезпечення та архітектура системи, яка забезпечуватиме взаємодію супутників між собою й передавання даних на Землю.

"Можливо, якісь міркування, якісь презентації, можливо, є красиві дуже. Це так, це в нас вміють. Але по факту я не бачу поки що ні напрацювань, ні перспектив. Тому що і це дуже дорого, до речі, надзвичайно дорого мати космічну програму. Її можуть собі дозволити лише дуже багаті країни", - сказав він.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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