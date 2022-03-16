"Дружина постійно ридала": ЗМІ розкрили деталі особистого життя президента-диктатора Путіна

Володимир Путін / Reuters

З моменту повномасштабного нападу Росії на Україну весь світ прикутий до подій в нашій країні.

Аналітики з усього світу намагаються зрозуміти життя президента Росії Володимира Путіна і його стан здоров'я.

Британське видання Express опублікувало кілька маловідомих фактів з життя російського президента-диктатора.

Путін в 1983 році одружився на стюардесі Людмилі, а в 2014 році – розлучився з матір'ю своїх двох дітей.

Його дружина Людмила розповіла, що в 80-х Путін був абсолютно непоказним і бідно одягненим. А за часів сімейного союзу обраниця Путіна часто плакала, оскільки їй доводилося виховувати двох дочок майже самостійно.

У 2000 році Путін став виконуючим обов'язки президента Росії після Бориса Єльцина. З тих пір він майже не приділяв часу сім'ї і займався виключно політикою. За словами Людмили Путіної, "дочки бачили тата частіше по телевізору".

"Коли я народжувала Машу (старшу дитину), чоловік мене залишив, тому що був у відрядженні. Повернувшись, Путін назвав дочку Марією, хоча я хотіла Наталю. Я розридалася", - говорила Людмила Путіна.

Молодша дочка Катерина розповідала, що вона впала в істерику, коли дізналася, що Путін став президентом в 2000-му. "коли мама сказала мені це, я подумала, що вона жартує і розридалася", – згадала Тихонова, коли їй було 14 років.

Дочки російського диктатора

Обидві дочки навчалися в елітній німецькій школі, а після закінчення вступили в Санкт-Петербурзький університет.

Катерина вивчала Сходознавство, а Марія – біологію.

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Розлучення Путіна з дружиною

У 2014 році Путін розлучився з дружиною, після особисте життя диктатора було майже державною таємницею.

У ЗМІ почали поширюватися чутки про роман президента РФ з гімнасткою Аліною Кабаєвою. Журналіст безпосередньо поставив запитання Путіну про роман з російською спортсменкою, а той відрізав: "Я завжди не любив людей з еротичними фантазіями, які встромляють носа в життя іншої людини".

Однак багато пишуть, що коханка Путіна народила йому чотирьох дітей.

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