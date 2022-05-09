"Залізний Чмоня": у Мережі підняли на сміх черговий "аналоговнєт" на параді в Росії

Новинку російської техніки показав Слава Дьомін.
У понеділок, 9 травня, в РФ відбувся традиційний парад "победобесия". У той час, поки По Красній площі проїхалися і пройшлися залишки російської армії і військової техніки.
Не обійшлося і без демонстрації новинок. На своїй сторінці в Instagram ведучий Слава Дьомін опублікував фото невідомого творіння російських інженерів.
"Який головнокомандувач, иака і армія", - написав у підписі до фото.
У коментарях під постом українці вже встигли охрестити диво-машину Залізним Чмонею на честь полоненого росіянина, з якого сміявся весь Інтернет.
"Це їх славний - гавномет?", "Навіть не знаю, чи побачить його Джавелін", "Знову з гівна і палиць?", "Залізний Чмоня", - писали українці в коментарях під постом Дьоміна.
Як повідомляв Главред, Президент Володимир Зеленський у своєму вітальному відеозверненні 9 травня заявив, що зовсім скоро в Україні будуть два дні перемоги, а Хрещатик побачить переможний парад.
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