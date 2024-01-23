'Чекає вибуховий прийом': Сіярто отримав україномовний лист з погрозами смертю

Перед візитом до Ужгорода очільник МЗС Угорщини Сіярто отримав листа українською з погрозами його вбити.

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Глава МЗС Угорщини отримав листа з погрозами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com / Szijjártó Péter

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто напередодні візиту в Україну отримав погрози смертю. Лист, написаний українською мовою, нібито надійшов на електронну пошту посольства Угорщини в Україні. Про це повідомляє видання Index із посиланням на свої джерела.

У тексті листа стверджується, що українці ненавидять угорську владу, бо уряд "продовжує робити все, щоб ми програли війну". Також зазначається, що 29 січня Петра Сійярто чекає "вибуховий прийом", а автор листа рекомендує розпочати приготування до похорону. Лист завершується словами: "Бог прощає, а українці – ні".

"Ви думаєте, після нападів на Україну ваш міністр так просто приїде до нас? Ми так не думаємо. 29 січня його чекає вибуховий прийом. Бронепоїзд не врятує. Ми рекомендуємо вам зробити замовлення в похоронному бюро, щоб вони почали виготовляти труну для Сіярто та щоб вона відповідала його зросту. Бог прощає, а українці - ні", - йдеться у тексті записки, згідно з переказом. відео дня

Реакція МЗС Угорщини

У відповідь на ці погрози держсекретар угорського Міністерства закордонних справ Тамаш Менцер заявив, що погроза "не стримає Петера Сіярто від представництва інтересів Угорщини".

"Ми бачимо і відчуваємо, як тиск зростає. Польський прем'єр-міністр атакує позицію угорської мирної партії неприйнятними заявами, а міністр закордонних справ Петр Сійярто отримує погрози. Хто думає, що міністр закордонних справ Угорщини страшний, той не знає Петера Сіярто.Хто думає, що зламають нас, погрожуючи і тиском, вони не знають угорців", - додав Менцер.

Речник МЗС Угорщини Мате Пацолай прокоментував лист з погрозами у зв’язку з майбутнім візитом Сіярто в Ужгород.

"Ми зацікавлені в тісній співпраці з Україною, і зустріч у понеділок (29 січня - ред.) також служить цьому. Українська влада запевнила нас, що під час візиту будуть вжиті найретельніші заходи безпеки, щоб забезпечити безпечне проведення зустрічі в Ужгороді", - зазначив речник МЗС.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Нагадаємо, відомий своїми проросійськими поглядами угорський прем'єр Віктор Орбан раніше заявив, що українці можуть воювати, поки США будуть підтримувати їх зброєю і грошима. Також він обурився зростанням цін на енергоносії та сказав, що це штовхає країну в небезпечному напрямку.

Також угорський прем'єр та його партія "Фідес" фінансують коледж Матьяша Корвіна в Будапешті, де ведеться проросійська та протрампівська пропаганда. За даними Bloomberg, в університеті проводять лекції з прихильниками Володимира Путіна і Дональда Трампа.

Крім цього, уряд Угорщини неодноразово виступав проти вступу України до ЄС. Там вважають, що Україна "не дозріла до ЄС". За словами глави адміністрації угорського прем'єр-міністра, Україна, на їхню думку, "не відповідає необхідним умовам. Вона не відповідала їм до війни і відтоді не наблизилася до них".

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