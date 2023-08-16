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Жданов спрогнозував, чи влаштують "пригожинці" з Білорусі провокацію на День незалежності

Дмитро Відоменко
16 серпня 2023, 01:57 оновлено 16 серпня, 17:22
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Як каже Олег Жданов, сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко навряд чи підтримує збройні конфронтації на кордоні в Україні.
Олег Жданов, Євген Пригожин
Олег Жданов спрогнозував, чи може планутвати Пригожин щось на День Незалежності України / Главред, скрін

Навряд чи найманці з ПВК "Вагнера" на День незалежності України планують будь-які неприємні сюрпризи. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Навряд. Безумовно, існує ймовірність збройних провокацій на кордоні з Білоруссю, але не більше того. Адже, по-перше, чисельність ПВК "Вагнер" дуже невелика. По-друге, вже з'явилася інформація про те, що "Вагнер" розпускає своїх бійців через відсутність фінансування. Відомо, загін "вагнерівців" був відправлений до Лівії, і це може бути операцією прикриття для двох дій: або "вагнерівці" повинні просочитися поодинці або невеликими групами в Росію, де у них точно залишилися схрони зі зброєю (російське міністерство оборони змогло забрати собі тільки вершину айсберга), або вони готують масштабну перекидання в Африку, наприклад, в Нігер, малі або ЦАР. Швидше за все для Нігера, тому що він просив у них допомоги. Загалом, зараз у "Вагнера" з'явилися свої завдання, і він буде більше зайнятий", ‒ сказав він.

Як каже Жданов, сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко навряд чи підтримує збройні конфронтації на кордоні в Україні.

відео дня

"Що ж стосується Білорусі, то сам Лукашенко - не прихильник конфронтації на білорусько-українському кордоні, і ми вже не раз переконалися в цьому. Він здебільшого здихався російських військ, і, якщо росіяни, що залишилися, щось і чудять на території Білорусі, то, швидше за все, роблять це без узгодження з Лукашенком. "Батьку" ніхто не питає, адже він намагається опиратися подібним діям. Лукашенко намагається зайняти позицію ближче до нейтральної – "Я не я і кінь не мій, мене змусили", ‒ підсумував він.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний Ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

"Вагнерівці" в Білорусі

Євген Пригожин зі своїми найманцями з ПВК "Вагнера" відправився в Білорусь на запрошення самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка після військового заколоту і спроби походу на Москву.

Після цього повідомлялося, що біля кордонів ЄС серйозно загострюється ситуація. "Вагнерівці" почали підготовку білоруського спецназу недалеко від кордонів з Польщею. Як повідомляло Reuters, Білорусь може опинитися в повній ізоляції через "вагнерівців".

29 липня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що вагнерівці рушили до Сувальського коридору і що Польщі загрожує Гібридна атака. Він розповів, що понад 100 найманців ПВК "Вагнера" в Білорусі йшли в бік Сувальського коридору, який з'єднує територію балтійських країн з Польщею і відокремлює Калінінградську область країни-агресора Росії і Білорусь.

Військовий експерт Олексій Арестович не виключає низку провокацій з боку країни-агресора РФ - аж до вторгнення в Латвію, хоча останній варіант позбавлений, на думку Арестовича, раціональних доводів.

Інші новини:

Олег Жданов Євген Пригожин новини Білорусі війна Росії та України
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