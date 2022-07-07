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У Зеленського емоційно прокоментували відставку Джонсона

7 липня 2022, 15:59

Радник глави ОП підкреслив, що завдяки Джонсону Україна має все потрібне для ефективної оборони країни.

Джонсон, Подоляк
Джонсон і Подоляк / president.gov.ua

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував відставку Бориса Джонсона з посади прем'єр-міністра Великої Британії.

Зокрема, він подякував чиновнику за те, що розуміє "загрозу російського монстра".

"Бути лідером - це називати російське зло злом і брати відповідальність в найбільш кризові часи. Бути лідером - це першим приїхати до Києва, незважаючи на ракетні обстріли. Спасибі Борису Джонсону за те, що розуміє загрозу російського монстра і завжди на передовій підтримки України", - написав Михайло Подоляк в Twitter.

Радник глави ОП підкреслив, що завдяки Джонсону Україна має все потрібне для ефективної оборони країни.

"Це і зброя, і партнерство, і коаліцію. Саме завдяки пану Джонсону ми розуміємо, що перемога - це дійсно символ майбутнього в Україні. Перемога буде за нами тому, що цивілізований світ повністю знаходиться на проукраїнських позиціях. Саме тому ми дуже вдячні нашим партнерам, пану Джонсону за те, що маємо можливість ефективно виконувати свою роботу", - додав він.

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Відставка Бориса Джонсона - що відомо

7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Глава уряду залишає крісло через втрату довіри серед міністрів і чиновників.

У своєму зверненні він зазначив, що буде виконувати обов'язки глави партії і уряду, поки не буде обраний наступник. Вибори нового голови партії мають розпочатися вже сьогодні.

На початку червня відбулося засідання Британської Консервативної партії, на якому вирішувалося питання про вираження вотуму довіри Борису Джонсону. Тоді "за" його кандидатуру проголосували 211 депутатів-консерваторів. Проти виступили 148. Таким чином, Джонсон залишився на посаді прем'єра.

На початку липня понад 50 членів парламенту Великобританії подали у відставку на тлі серії скандалів навколо Джонсона. Почалося все 5 липня ввечері, коли у відставку подали міністр фінансів Ріші Сунак і глава МОЗ Саджид Джавід.

Все почалося через призначення заступника голови консерваторів Кріса Пінчера. Повідомляється, що той чіплявся до колег по парламенту. А Джонсон нібито був в курсі такої його поведінки до того, як призначив на посаду. Пізніше Джонсон вибачився за призначення Пінчера, заявивши, що в уряді немає місця тим, хто зловживає своєю владою.

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