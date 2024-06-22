"Захід спровокував вторгнення Росії": чиновник з Британії зробив заяву

Британський політик звинуватив Захід у "постійному розширенні на схід", що, на його думку, спровокувало Росію на повномасштабне вторгнення в Україну.

https://glavred.net/world/zapad-sprovociroval-vtorzhenie-rossii-chinovnik-iz-britanii-sdelal-zayavlenie-10574996.html Посилання скопійоване

Лідер британської партії оскандалився заявою про те, що захід спровокував РФ на вторгнення / Коллаж: Главред, фото: flickr

Лідер британської партії Reform UK Найджел Фарадж переконаний, що розширення військового альянсу Європейського Союзу і НАТО на схід повпливало на російське вторгнення в Україну.

В інтерв'ю BBC представник євроскептичних сил, який раніше потрапляв у скандали через те, що називав російського диктатора Путіна "світовим лідером", на цей раз розповів про вплив Альянсу та Євросоюзу на рішення країни-агресорки напасти на Україну.

"Ми спровокували цю війну. Хоча, звичайно, це вина Путіна", – наголосив політик. відео дня

У Британії не залишили без уваги заяви Фараджа. Зокрема міністр внутрішніх справ Британії Джеймс Клеверлі вважає, що він "повторює мерзенне виправдання Путіна для жорстокого вторгнення в Україну".

Колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон в свою чергу звинуватив лідера Reform UK у повторенні лінії Кремля і виправданні жорстокого нападу Росії на Україну. Однак Фарадж після критики залишився при своїй думці і зазначив, що він "один з небагатьох діячів, які були послідовними і чесними щодо війни з Росією".

Що відомо про BBC? Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення. За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

Підтримка Заходу України у війні проти Росії

Саме Російська Федерація першою напала на територію України, після чого Захід розпочав активну підтримку ЗСУ. Так раніше віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявила, що Німеччина могла би зняти обмеження на удари по РФ своєю зброєю набагато раніше для кращого захисту життів українців.

Україна проситиме Захід збільшити радіус ударів по Росії переданою ЗСУ зброєю. Очільник МЗС Кулеба назвав рішення Заходу схвалити удари його зброєю по території РФ "дуже важливим і очікуваним кроком у правильному напрямку".

Українські військові на Харківщині вже застосовують західну зброю для ударів по позиціях окупантів на території РФ. За 2,5-3 місяці ЗСУ зможуть кардинально переломити хід бойових дій на фронті.

Інші новини про заяви західних політиків:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред