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Заміна НАТО: несподіваний прогноз нового альянсу в Європі з Україною

Олексій Тесля
4 квітня 2025, 03:30
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"Коаліція охочих" є своєрідним прообразом "нового НАТО", не виключає Тарас Загородній.
Україна, НАТО
/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, nato.int

Головне:

  • У Європі з'явиться новий оборонний альянс, прогнозує Загородній
  • Східний фланг НАТО сам по собі може бути досить потужним

Політичний експерт Тарас Загородній прокоментував перспективи формування нових оборонних союзів у контексті останніх дій США щодо НАТО.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, нещодавня зустріч "коаліції охочих", що відбулася, є своєрідним прообразом "нового НАТО".

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"І в складі цієї коаліції немає Словаччини та Угорщини, що важливо, оскільки НАТО зараз заблоковано через дві країни - Словаччину та Угорщину, які з різних причин не підтримують війну проти Росії. Тому, найімовірніше, з'явиться новий альянс. Він уже викристалізовується: очевидно, що Польща, Україна, країни Балтії, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Румунія, Болгарія і, можливо, Чехія, готові бути в одному безпековому просторі й одна одній допомагати", - зазначив експерт.

Він вважає, що у цього блоку дуже багато передумов відбутися, тому що він може бути фінансово незалежним.

"Так, наприклад, у Норвегії є гроші на оборону, і їй страшно, тому що вона межує з Росією, а також вона найбільший бенефіціар від продажу газу в ЄС. Також є ВПК Швеції, причому дуже просунутий, з безліччю цікавих речей, патентів, електроніки тощо", - пояснив співрозмовник.

За його словами, східний фланг НАТО сам по собі може бути досить потужним, але за грошової підтримки решти Європи.

"У чому проблема нинішнього НАТО? У тому, що далеко не всі в Альянсі відчувають ризики. Усі перераховані вище країни ці ризики відчувають і усвідомлюють, а ось, наприклад, для такої країни, як Португалія, далекі побоювання Польщі або Фінляндії з приводу Росії, оскільки вона перебуває далеко, і їй все одно. Тому після того, як буде сформульовано, як новий альянс має працювати, цей процес піде", - додав Загородній.

Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

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Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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