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Закрутити гайки "Турецького потоку": експерт пояснив, чи наважиться Ердоган

Даяна Швець
4 січня 2025, 21:28
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Туреччина використовує Росію для отримання власних преференцій, переконаний Гончар.
Закрутити гайки 'Турецького потоку': експерт пояснив, чи наважиться Ердоган
Експерт прокоментував політику Ердогана щодо Росії / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, сайт Кремля

Про що сказав Гончар:

  • Туреччина використовує Росію у власних цілях
  • Гіпотетично Ердоган може перекрити "Турецький потік", але якщо тільки Росія здійснить якийсь прямий акт агресії

Між Росією та Азербайджаном зараз склалася не найкраща ситуація. З цього приводу виникає питання - чи можлива ситуація, коли Ердоган перекриє 16 мільярдів кубометрів постачання зі свого боку. Як відомо, Туреччина є одним із ключових партнерів Азербайджану.

Цю тему прокоментував президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар в інтерв’ю Главреду.

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За його словами, не секрет, що Туреччина використовує Росію для отримання власних преференцій.

"Тому малоймовірно, що вона перекриє "Турецький потік". Цей газопровід має назву "турецький", але фактично це російський газопровід. Ніхто його перекривати не буде, якщо тільки Росія не здійснить якогось прямого акту агресії проти Туреччини. У такому випадку гіпотетично це може статися", - каже експерт.

На даний момент, за словами президента Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", Туреччина просто заробляє на війні – як на Росії, так і на Україні.

"Тому навряд чи вона буде готова настільки солідаризуватися з Азербайджаном у контексті інциденту зі знищенням російською ППО азербайджанського літака. Тим більше, що Туреччина жодним чином не приєдналася до санкцій Європейського Союзу. В ЄС також немає повноцінних санкцій, які б обмежували постачання російського газу. Санкції стосуються лише нафти, але щодо газу досі немає єдиного рішення", - підсумував Гончар.

Резюмуючи, експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки зазначив, що зараз чіткого плану впровадження газових санкцій наразі не вимальовується, однак обговорення тривають.

Інші цікаві заяви експерта Гончара - що відомо

Як зазначав Главред, раніше експерт Михайло Гончар попереджав, що по Росії серйозно вдарить зупинка транзиту газу. За його словами, "Газпром" може повернутися на рівень, який був характерний для радянського періоду початку 1970-х.

Окрім цього, Михайло Гончар описав повний крах путінської стратегії. Він пояснює, що у 2019 році, який був піковим роком експорту російського газу до країн Європейського Союзу, обсяг постачання сягнув 156 млрд кубометрів. Тепер цей обсяг зменшиться у 10 разів.

Також експерт оцінив, наскільки серйозні погрози Словаччини. У Фіцо немає важелів, щоб зупинити енергопостачання до України, вважає Гончар.

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Хто такий Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

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