"Закінчується гарматне м'ясо": російський соціолог щодо головної небезпеки для Путіна

У війську у Путіна назріває бунт - соціолог / Фото УНІАН

У війську у рашистів назріває бунт, що може стати фатальною помилкою для диктатора Володимира Путіна, повідомив у коментарі OBOZREVATEL російський опозиціонер, соціолог Ігор Ейдман.

Соціолог також зазначив, що підтримує дії російських партизанів, які підпалюють військкомати в Росії і підривають залізничні рейки. Але це лише локальні випадки. За його словами, в РФ є більш масштабне явище - це втома від війни серед чинних та потенційних військовослужбовців.

"Невдоволення, страх, низький моральний рівень і ідейна мотивація. Це може стати ключовою проблемою для Кремля. Можливо, навіть фатальний. Головна проблема для Путіна - це те, що у нього закінчується слухняне гарматне м'ясо. Якщо триватимуть бойові дії з таким же запалом, то російські військові можуть просто побігти. Тому що 80-90% армії-люди абсолютно демотивовані. Ми це бачимо з прослуховувань - навіть серед офіцерства наростає невдоволення", - заявив Ейдман.

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На його думку, окупанти "посипляться", якщо Україна продовжить свій доблесний опір. Крім того, в силовому і оборонному секторах Путіна існує ряд внутрішніх протиріч – між ФСБшниками і армією, "кадирівцями" і спецслужбами, росіянами і "ЛДНР"рівцями, бурятами і чеченцями.

Ейдман переконаний, що бунт у російському суспільстві все ще неможливий. Однак він прогнозує, що поразка в Україні значно похитне путінський режим.

"Я думаю, що бунт серед звичайного населення поки Неможливий. Але можливо інше: у разі військової поразки Кремля режим різко здасть. Влада Путіна похитнеться, його перестануть сприймати як "пахана", який завжди і скрізь перемагає. Це викличе війну всіх проти всіх - і в елітах, і в каральних структурах. І ось в цій ситуації фатального бардаку може і статися бунт, який зруйнує чинну владу", - підкреслив він.

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Війна в Україні

Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.

Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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