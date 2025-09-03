"Змову проти США ніхто не влаштовував": у Кремлі зухвало відповіли Трампу

Помічник Путіна Юрій Ушаков вважає, що звинувачення Трампа не було позбавлене іронії.

Трамп звинуватив Кім Чен Ина, Путіна і Сі Цзіньпіна у змові проти США / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот, сайт Кремля

Головні тези Ушакова:

Лідери РФ, КНР і КНДР не влаштовували змови проти США

Трамп "не без іронії" висунув своє звинувачення

У Кремлі відреагували на заяву президента США Дональда Трампа, який звинуватив Росію, Китай і КНДР у плануванні змови.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Сі Цзіньпін, Володимир Путін і Кім Чен Ин "не плели жодних змов", пише ТАСС.

"Я хочу сказати, що жодних змов проти США ніхто не влаштовував, ніхто нічого не плів, жодних змов. Ба більше, в думках навіть цього ні в кого не було, ні в кого з цих трьох лідерів (РФ, КНР і КНДР, - ред.) не було", - сказав Ушаков.

Помічник Путіна вважає, що заява Трампа не була позбавлена іронії.

Також він заявив, що всі розуміють, яку роль зараз відіграє США у світовій політиці.

"Крім того, можу сказати, що всі розуміють, яку роль відіграють Сполучені Штати, нинішня адміністрація президента Трампа і особисто президент Трамп у нинішніх міжнародних розкладах", - уточнив він.

Великий військовий парад у Пекіні - головне

3 вересня на площі Тяньаньмень у столиці Китаю Пекіні відбувся масштабний військовий парад, присвячений 80-й річниці капітуляції Японії і завершенню Другої світової війни.

Перед початком параду лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрів на червоній доріжці російського і північнокорейського диктаторів - Володимира Путіна і Кім Чен Ина.

Після цього лідери разом вийшли на трибуну, а вже за ними пішли інші світові лідери. Загалом на параді присутні понад 26 глав держав.

На параді Китай вперше показав ядерну міжконтинентальну ракету DF-5C, яка радіусом ураження охоплює всю планету.

Також на площі Тяньаньмень представили:

стратегічні сили наземного, морського та повітряного базування - ядерну тріаду;

Військово-космічні та Кібервійська КНР;

підводний дрон AJX002, а також лазерну зброю.

Після початку параду в Пекіні президент США Дональд Трамп опублікував пост у Truth Social, звинувативши Росію, Китай і КНДР у плануванні змови.

Пекін готовий до демонстративних кроків заради заморозки війни - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що скоро ми побачимо двосторонній формат переговорів - США і Китай - з іншими учасниками, і будемо називати його багатостороннім процесом.

"Попри риторику Путіна про багатополярність, Китаю така історія не дуже подобається. Пекін прагне показати, що він - єдиний, а всі інші навколо нього. Аналогічне сприйняття ситуації й у США за Трампа. За великим рахунком, вони мають право на таку думку", - сказав Клочок в інтерв'ю Главреду.

За його словами, певні практичні кроки почнуться вже у вересні.

"Усе залежатиме від заходів у Китаї. Трампа, найімовірніше, на параді не буде, тому що поки що немає предмета розмови між ним і Сі. Але ми маємо побачити певні демонстративні кроки з боку Пекіна, які мають показати, що він готовий до заморозки війни. З огляду на економічну ситуацію, яка існує сьогодні, сторони зацікавлені в такому сценарії. Однак швидкого рішення не буде, оскільки в них є багато активів, а переговори - надскладні", - зазначив Клочок.

