"Суперечка РФ і Заходу": після зустрічі з Путіним в Ердогана зганьбилися заявою щодо війни

Для України війна нібито не завершиться "отриманням будь-яких виграшів", вважає Ібрагім Калин.

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В офісі президента Туреччини відзначилися дивною заявою щодо війни / Фото kremlin.ru, ОП ​

Нову заяву з приводу ймовірних причин війни, влаштованої РФ проти України, зробив представник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калин.

При цьому він підкреслив, що для України війна нібито не завершиться "отриманням будь-яких позиційних виграшів". Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Haberturk.

Також він вважає, що війна "закінчиться не за рахунок військових успіхів, а за рахунок нового договору про безпеку між двома глобальними блоками".

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При цьому представник Ердогана впевнений в тому, що поки у сторін немає бажання домовлятися, вони хочуть воювати. Він заявив, що такого висновку дійшов після спілкування з Путіним у Москві.

При цьому Калин висловив і зовсім дивне твердження про те, що війна йде не між Києвом і Москвою, а між РФ і Заходом.

"Це війна між РФ і Заходом, це холодна війна 2.0. Росія запропонувала Заходу через 30 років після холодної війни вибудувати нову архітектуру безпеки, проте домовитися не вийшло", — заявив він.

Нагадаємо, Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з главою держави-агресора РФ Володимиром Путіним. Серед іншого, обговорювалися події навколо триваючої повномасштабної агресії РФ проти України.

Президент Туреччини зазначив, що Анкара надає значення якнайшвидшому припиненню бойових дій між РФ і Україною шляхом переговорів.

Раніше Ердоган заявив про те, що війна між Україною і Росією повинна бути закінчена шляхом дипломатії.

На його думку, нещодавня успішна "зернова Угода" та обмін полоненими між ЗСУ та російськими окупантами довели реалістичність дипломатичного варіанту закінчення війни.

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