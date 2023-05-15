"Подарунок для Путіна": чехи зібрали $ 2,3 млн та купили ЗСУ установку RM-70 і 365 снарядів

РСЗВ буде передана українським воїнам і розгорнута на фронті вже за кілька тижнів. А жителі Чехії тим часом оголосили новий "вибухонебезпечний" збір грошей.

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Збір коштів на покупку RM-70 проходив в рамках волонтерського проекту "Подарунок для Путіна" / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, Вікіпедія

Жителі Чехії змогли зібрати 2,3 млн доларів, щоб купити для України чеську реактивну систему залпового вогню RM-70. У цю вартість входять також 365 снарядів до РСЗВ.

Збір коштів проходив в рамках волонтерського проекту "подарунок для Путіна".

Понад два мільйони доларів чехи збирали два з половиною місяці. Свій внесок у покупку RM-70 внесли 19 165 фізичних та юридичних осіб.

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"У нас чудові новини. Нам вдалося зібрати 2,3 млн доларів США на закупівлю чеської реактивної системи залпового вогню РМ-70 і 365 ракет до неї. Лише за два з половиною місяці внески зробили 19 165 осіб і компаній", - йдеться у Twitter-повідомленні організації.

Очікується, що ракетна установка буде розгорнута протягом декількох тижнів.

РСЗВ RM-70 - що про неї відомо Реактивна система залпового вогню RM-70 вироблялася в 1971-1989 роках. Стріляє снарядами калібру 122 міліметрів. RM-70 можна назвати копією радянського БМ-21 "Град". Збройні Сили України вже використовують RM-70. Ці установки були передані Чехією після початку повномасштабного російського вторгнення. Система RM-70 включає: самохідну пускову установку;

некеровані реактивні снаряди;

систему управління вогнем;

транспортно-заряджаючу машину. Стандартна максимальна дальність стрільби - приблизно 20,5 кілометра, перезаряджається РСЗВ за 2 хвилини. Під час руху по шосе пускова установка розвиває швидкість в 80 км/год.

Організація вирішила одразу ж запустити новий збір. В анонсі волонтери заявили, що "це буде по-справжньому вибухонебезпечно".

Виявилося, що новий "подарунок Путіну" – це 10 тонн пластичних вибухових речовин.

"Вибухівка потрібна спеціальному підрозділу української поліції КОРД для "роботи" на фронті. Їм це потрібно швидко, і ми знаємо, як це зробити", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, раніше чеський президент Петр Павел заявив, що для успіху ЗСУ на полі бою потрібно більше боєприпасів. Чехія готова збільшити поставки боєприпасів і проведе роботу з союзниками, щоб знайти можливість організувати додаткове постачання з інших джерел.

Президент Чехії Петро Павло закликав Україну не поспішати з контрнаступом, щоби ретельно підготуватися і уникнути великих втрат. На думку чеського лідера, другого шансу провести контрнаступальну операцію у Сил оборони України цього року не буде.

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