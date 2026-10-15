Вибухи і червона заграва в небі: в РФ атаковано аеродром 'Борисоглєбськ'

Ракети атакували місце базування російських бомбардувальників і винищувачів, якими окупанти б'ють по Україні.

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Важливий об'єкт РФ опинився під атакою / Колаж: Главред, фото: скріншоти

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У Воронезькій області РФ прогриміли вибухи ввечері 14 жовтня

Сили оборони, ймовірно, атакували ракетами аеродром "Борисоглєбськ"

Аеродром, що попав під удар, є місцем базування стратегічної авіації РФ

Ввечері 14 жовтня у Воронезькій області країни-агресора Росії оголосили тривогу через ракетну небезпеку. А вже за лічені хвилини там прогриміли вибухи і виникла пожежа.

Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал Exilenova+. З'ясувалося, що Сили оборони України, попередньо, атакували стратегічно важливий аеродром "Борисоглєбськ".

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"Аеродром "Борисоглєбськ" перебував під ракетною атакою. На місці триває пожежа. Наслідки уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про аеродром "Борисоглєбськ"

На території аеродрому дислокуються 783-й навчальний авіаційний центр та підрозділи 105-ї змішаної авіаційної дивізії.

І, що цікаво, на озброєнні цієї дивізії винищувачі та бомбардувальники, які окупанти застосовують для ударів по Україні. Мова йде про Су-34, Су-35 та Су-30СМ.

Су-34 / Інфографіка: Главред

Україна масштабує удари по Росії

Главред писав, що за словами командира батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимира із позивним "Лука", українські далекобійні безпілотники вже можуть уражати цілі на відстані понад 3000 км.

Тому у разі продовження російських ударів по Україні кількість далекобійних операцій Сил оборони може зрости. Українські військові розширюють географію ураження цілей на території РФ.

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 13 жовтня у місті Аксай Ростовської області РФ спалахнула масштабна пожежа на території підприємства "Аксайкардандеталь", яке спеціалізується на металообробці та виробництві карданних валів.

Напередодні, 11 жовтня, безпілотники атакували дата-центр Яндекса у Владимирі, після чого в роботі понад 80 сервісів хмарної платформи Yandex Cloud виникли перебої, а низка популярних продуктів компанії перестала працювати.

Раніше, з вечора 9 жовтня до ранку 10 жовтня, українські дрони атакували Москву. Через загрозу БПЛА в аеропортах столиці Росії затримали майже 300 рейсів.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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