У Німеччині накинулися на Лаврова і звинуватили у брехні

Анналена Бербок / Reuters

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок з трибуни Генеральної Асамблеї ООН звинуватила російського колегу і все керівництво РФ у брехні.

"Війна Росії - це загарбницька війна. І заснована вона на сумнозвісній брехні, яку сьогодні в Раді ООН з прав людини знову повторив міністр закордонних справ Лавров", - підкреслила Бербок і навела безліч прикладів, пише Укрінформ.

Звертаючись до Лаврова, вона сказала, що ви можете обманювати себе, але не повинно обманювати інші народи і свій власний.

За словами Бербок, коли світовий порядок піддається нападу, доводиться зіткнутися з новою реальністю.

"Російська війна знаменує собою цю нову реальність, нав'язану президентом Путіним, і зараз кожен повинен прийняти відповідальне рішення, на чий бік стати", - сказала міністр.

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Вона підкреслила, що принципи організації Об'єднаних Націй забезпечують основу нашого миру: порядок, заснований на загальних правилах, міжнародному праві, співпраці та мирному врегулюванні конфліктів. Росія жорстоко атакувала цей порядок. Так що стосується ця війна не тільки України, Європи, а всіх, підкреслила дипломат.

"Це питання життя і смерті українського народу, на кону - безпека Європи, на кону - Статут Організації Об'єднаних Націй", - заявила вона.

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Бербок підкреслила, що Росія зловживає своєю владою як постійний член Ради Безпеки і закликала високі збори виступати за мир і проголосувати за запропоновану резолюцію.

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