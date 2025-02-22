ЗСУ атакували супер-цінний об'єкт РФ: Генштаб здивував, що вдалось уразити

Про що мова:
- ЗСУ влучили у важливий об'єкт нафтопереробки в Краснодарському краї
- Українські сили продовжують знищувати стратегічні об’єкти ворога
20 лютого було завдано удару по нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї РФ, яка обслуговує нафтопровід Тихорецьк – Новоросійськ-2. Ураження підтвердив Генштаб ЗСУ.
"Підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 20 лютого 2025 року завдали ураження по нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї РФ, яка обслуговує нафтопровід Тихорецьк – Новоросійськ-2. Ці елементи нафтоперекачувальної інфраструктури задіяні у забезпеченні окупаційної армії РФ. Для протидії нашим засобам ураження ворог застосовував наземні засоби ППО та гелікоптери Ка-52. Результати ураження уточнюються", - йдеться в повідомленні.відео дня
Окрім цього, як зазначили у Генштабі, бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватиме.
Удари по Росії - останні новини
Нагадаємо, нещодавно Главред повідомляв про нові деталі унікальної операції ГУР в Росії. За даними джерел, вибухівку вбудували всередину окулярів для армії РФ, а згодом "заміновані" окуляри були доставлені російськими волонтерами до бойових підрозділів БпЛА.
Окрім цього, 19 лютого дрони атакували НПЗ у Самарській області РФ. РосЗМІ з посиланням на очевидців писали щонайменше про два вибухи. Місцева влада підтвердила атаку і пожежу на НПЗ.
А от у ніч на 17 лютого сталася масштабна атака безпілотників в Краснодарському краї РФ. Ціллю удару став Ільський нафтопереробний завод і НПС Кропоткінська.
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Що таке Генштаб ЗСУ?
Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
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