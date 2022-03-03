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Низку сайтів українських держорганів зламали, ворог поширює фейк про капітуляцію України

3 березня 2022, 19:14

Українців закликали не вірити неправдивій інформації, яку поширюють окупанти.

Низку сайтів українських держорганів зламали і поширюють фейки/ СБУ

Окупанти зламали низку сайтів регіональних органів влади і місцевого самоврядування й поширюють фейки про нібито "капітуляцію і підписання мирного договору з РФ".

Про це повідомляє Служба безпеки України у Telegram. Українців закликали не вірити у такі фейки.

"Окупанти прагнуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога", – наголошується у повідомленні.

Зазначається, що усі українські органи влади, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть до перемоги.

Також українців закликали не поширювати неправдиву інформацію, яку продукує ворог, і черпати інформацію лише з офіційних джерел.

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Раніше повідомлялося, що російські окупанти облаштовують у столиці України мінні пастки. Замасковані міни уже виявили на Троєщині. Пастки маскують, роблячи їх схожими на коробки з-під їжі на замовлення. При цьому вибухова речовина сформована у вигляді дитячої іграшки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна з пропозицією провести переговори. "Чого ти боїшся, я не кусаюся. Сядь зі мною, поговори", – сказав Зеленський. Він наголосив, що російська армія повинна піти з української землі.

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