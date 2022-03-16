Ворог придумав новий фейк: СБУ нібито хоче застосувати отруйні речовини

Російські окупанти придумали фейк, що нібито Служба безпеки України "за підтримки західних країн готує провокацію із застосуванням отруйних речовин проти мирних жителів", заявили в пресслужбі відомства.

"Цікаво, мова тут не йде про тих бойових кажанів-бандерівців, які, за" секретними і дуже точними даними " окупантів, повинні були переносити біологічну зброю?",- йдеться в повідомленні.

Відзначається, що важливо звернути увагу, що фейк з'явився після того, як російські окупанти обстріляли мирну колону біля Маріуполя і скинули бомбу на будівлю міського драмтеатру, де ховалися сотні жінок і дітей.

Тому, подібні заяви окупантів-лише спроба відвернути увагу від чергового військового злочину. Однак СБУ пише, що ніякі фейки не перекриють собою геноцид цивільних жителів і гуманітарну катастрофу в Маріуполі.

"Офіційно зазначаємо: СБУ навіть в теорії не може готувати ніяких провокацій з отруйними речовинами. Тому що ми не діємо методами окупантів! Наше завдання-захист України. І ми його успішно виконуємо разом з усім народом", - пише СБУ.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що США повинні надати Києву системи протиповітряної оборони, серед яких зенітно-ракетні комплекси С-300, та забезпечити створення безпольотної гуманітарної зони в небі над Україною.

При цьому слід створити організацію Союз відповідальних країн, завданням якої має стати досягнення миру в короткостроковій перспективі.