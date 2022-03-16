Ворог придумав новий фейк: СБУ нібито хоче застосувати отруйні речовини

Подібні заяви окупантів - лише спроба відвернути увагу від чергового військового злочину.
Російські окупанти придумали фейк, що нібито Служба безпеки України "за підтримки західних країн готує провокацію із застосуванням отруйних речовин проти мирних жителів", заявили в пресслужбі відомства.
"Цікаво, мова тут не йде про тих бойових кажанів-бандерівців, які, за" секретними і дуже точними даними " окупантів, повинні були переносити біологічну зброю?",- йдеться в повідомленні.
Відзначається, що важливо звернути увагу, що фейк з'явився після того, як російські окупанти обстріляли мирну колону біля Маріуполя і скинули бомбу на будівлю міського драмтеатру, де ховалися сотні жінок і дітей.
Тому, подібні заяви окупантів-лише спроба відвернути увагу від чергового військового злочину. Однак СБУ пише, що ніякі фейки не перекриють собою геноцид цивільних жителів і гуманітарну катастрофу в Маріуполі.
"Офіційно зазначаємо: СБУ навіть в теорії не може готувати ніяких провокацій з отруйними речовинами. Тому що ми не діємо методами окупантів! Наше завдання-захист України. І ми його успішно виконуємо разом з усім народом", - пише СБУ.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що США повинні надати Києву системи протиповітряної оборони, серед яких зенітно-ракетні комплекси С-300, та забезпечити створення безпольотної гуманітарної зони в небі над Україною.
При цьому слід створити організацію Союз відповідальних країн, завданням якої має стати досягнення миру в короткостроковій перспективі.