Вступ України до НАТО: в Білому домі зробили важливу заяву про кінець війни

В Білому Домі зазначили, що США підтримують євроатлантичну інтеграцію України, однак, для вступу до НАТО їй потрібно перемогти у війні проти РФ.

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В Білому домі назвали основну умову для вступу України до НАТО / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Для того, щоб Україна змогла вступити до НАТО, їй потрібно перемогти у війні проти Росії. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірі під час брифінгу, передає Суспільне.

"Що стосується вступу України до НАТО, то нагадаю, що і Альянс, і Сполучені Штати заявляли, що спочатку вони мають виграти цю війну. І ми робимо все можливе, щоб переконатися, що вони (українці – ред.) зможуть це зробити", — сказав Кірбі

Кірбі наголосив, що після закінчення війни між Україною та Росією залишиться протяжний кордон. Він додав, що українці будуть знаходитись в стані постійної небезпеки.

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"Президент США підписав з Україною двосторонню безпекову угоду, щоб переконатися, що їхня оборонно-промислова база має все для довгострокового захисту", — наголосив він.

Кірбі також зазначив, що президент США Джо Байден впевнений, що в майбутньому Україна стане членом НАТО.

"Президент заявив, що, на його думку, НАТО фігурує в майбутньому України. Є багато речей, які потрібно зробити, перш ніж вони зможуть приєднатися до Альянсу, як і будь-який член НАТО до вступу до Альянсу. Однак президент твердо вірить, що НАТО є у майбутньому України", — додав представник Білого дому.

Які країни є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Хто такий Джон Кірбі Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону (2021—2022). Офіційний представник Державного департаменту США (2015—2017), пише Вікіпедія.

Вступ України до НАТО - позиція США щодо вступу Україн до Альянсу

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Американський президент Джо Байден відмовився від ідеї "НАТОвізації" України, залишаючи відкритим питання її членства в Альянсі. Місія США при НАТО пояснила, що Байден підтримує перспективи України в Альянсі, проте вважає, що країна наразі не готова до повного членства.

Країни-члени НАТО ще не досягли консенсусу щодо запрошення України на вступ, але згодні на підтримку у сфері військової допомоги, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Президент Польщі Анджей Дуда вказав на три ключові теми для обговорення на саміті НАТО: посилення обороноздатності Альянсу, підтримка євроатлантичних амбіцій України та перегляд підходу НАТО щодо Росії.

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