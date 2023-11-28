Вступ України до ЄС: керівництво ЄП підтримало початок переговорів з Києвом

Роберта Метсола висловила підтримку початку переговорів Євросоюзу з Україною.

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Роберта Метсола та Руслан Стефанчук підписали новий меморандум між ЄС та Україною / @EP_President

В ході конференції президентів Європейського парламенту було підтримано початок переговорів про вступ України до складу ЄС.

Про це заявила голова Європарламенту Роберта Метсола під час спільної прес-конференції з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.

При цьому вона висловила підтримку початку переговорів з Україною, відзначивши зусилля країни в проведенні необхідних реформ. У свою чергу конференція президентів, що включає керівництво Європарламенту і політичні групи, висловила впевненість у тому, що Україна продемонструвала готовність до переговорів про вступ.

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"Україна докладає вражаючих зусиль (для проведення реформ - ред.). І конференція президентів Європарламенту підтвердила сьогодні, що Україна продемонструвала тверду основу для того, щоб відкрити переговори про вступ", - сказала Мецола.

Разом з тим конференція президентів висловила переконання, що Україна продовжить активні реформи, необхідні для виконання рекомендацій Єврокомісії, щоб якомога швидше почати переговори про членство, рішення про які можуть прийняти вже найближчим часом.

"Як парламент, ми сподіваємося і очікуємо позитивного рішення Європейської Ради в грудні цього року. На закінчення, наше послання таке: Європейський парламент буде продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", — додала Метсола.

Новий Меморандум про взаєморозуміння з ЄП

Також Європарламент підписав з Верховною Радою оновлений Меморандум про взаєморозуміння.

"Напередодні рішення про майбутнє України в ЄС, яке буде прийнято в наступному місяці, я пишаюся тим, що сьогодні ми приймаємо співпрацю між Європейським парламентом і Верховною Радою. Продовження цього Меморандуму про взаєморозуміння зблизить наші парламенти і наші народи", - зазначила Метсола на своїй сторінці в соцмережі X.

Вступ України до ЄС

Раніше повідомлялося, що Євросоюз схвалить початок переговорів про вступ України: названо чотири умови. В останній версії проекту Звіту про розширення ЄС, який опинився в розпорядженні журналістів, названі кроки, які повинен виконати Київ.

Раніше повідомлялося, що Україна успішно виконала чотири з семи важливих критеріїв, які супроводжують процес надання країні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Як повідомляв Главред, політичний директор прем'єра Угорщини Балаш Орбан висловив рішучу позицію, що Будапешт всіма силами намагатиметься зірвати початок переговорів між Україною та Європейським Союзом щодо можливого вступу України до ЄС до виконання Угорських вимог, особливо щодо закону Про освіту.

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