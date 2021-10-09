Лікар розповів про проблеми зі здоров'ям у Саакашвілі на 9-й день голодування

Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня / Reuters

Затриманий у Грузії екс-президент країни Міхеіл Саакашвілі вже дев'ятий день продовжує голодування і почав відчувати проблеми зі здоров'ям.

Політика відвідав його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе, повідомляє канал TV Pirveli.

За інформацією телеканалу, адвокати 48 годин намагалися отримати дозвіл на візит медика до Саакашвілі в 12-й виправній колонії в Руставі.

Кіпшидзе розповів, що хоч зовні політик і виглядає нормально, але у нього почалася анемія. Поки що медик не бачить необхідності в лікуванні Саакашвілі, проте з наступного тижня йому стане гірше, якщо не припинити голодування.

Читайте такжеДружина Саакашвілі вперше відреагувала на відео з його новою дівчиною ЯськоЛікар також зазначив, що екс-президент Грузії почав пити натуральні соки, проте у нього закінчилися гроші та купити інші продукти харчування в тюремному магазині він вже не може, повідомляє "Эхо Кавказа".

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Що говорять про стан Саакашвілі у в'язниці

Міхеіл Саакашвілі почувається добре і скарг не має, перебуває під постійним наглядом медпрацівників, йдеться в поширеній у п'ятницю спеціальною пенітенціарною службою заяві, пише "Інтерфакс".

Там нагадали, що Саакашвілі оголосив голодування 1 жовтня, у день його ув’язнення. Першого ж дня було здійснено його зовнішній огляд, первинну медичну перевірку, а згодом було проведено клініко-лабораторні обстеження та консультації з сімейним лікарем і лікарями-фахівцями іншого профілю (включно з медиками цивільного сектору).

Нагадаємо, третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали на території країни 1 жовтня.