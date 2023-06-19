Війна РФ з Україною може затягнутися надовго: Шольц дав тривожний прогноз

Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, підкреслив канцлер ФРН.

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Олаф Шольц дав прогноз щодо термінів війни в Україні / колаж Главред, фото УНІАН

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не виключив, що розв'язана РФ війна проти України може затягнутися, проте ФРН готується всебічно підтримувати Київ у довгостроковій перспективі.

"Ми повинні розуміти, що російська агресивна війна проти України може тривати довго, і ми готуємося до цього. Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми зарезервували необхідні гроші в бюджеті і дбаємо про те, щоб німецька промисловість наростила свої виробничі потужності і можливості ремонту збройної техніки", - цитує його Укрінформ.

Разом з тим він висловив переконання в тому, НАТО не стане стороною конфлікту у війні в Україні і закликав сконцентруватися на підтримці України в захисті її суверенітету і територіальної цілісності.

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Що стосується перспектив членства України в НАТО, то "Німеччина дотримується рішень Бухарестського саміту", уточнив німецький канцлер і додав, що на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі обговорять посилення європейської системи ППО і захист критичної інфраструктури в Європі.

Канцлер ФРН Олаф Шольц раніше говорив, що розв'язана країною-окупантом Росією війна проти України зайшла в глухий кут. За його словами, західний світ не буде тиснути на Київ, щоб Україна йшла на компроміс з Москвою. Він закликав Путіна вивести війська з території Української держави, щоб можна було запустити діалог.

Також Шольц заявляв, що він не вірить у швидке завершення війни в Україні і не виключив реалізації сценарію затяжних бойових дій. При цьому він упевнений: мир в Україні неможливий до тих пір, поки Росія не забере свої війська.

Крім того, глава Уряду Німеччини Шольц розповів, що він продовжує спілкуватися з Путіним по телефону. Іноді вони говорять без перекладача, а Путін поводиться підкреслено ввічливо.

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