Не тільки Україну, а й Білорусь: Шольц озвучив лиходійські плани Путіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російський президент-диктатор Володимир Путін хоче захопити сусідні території - і Україну, і Білорусь.

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На думку Олафа Шольца, у диктатора Путіна великі агресорські плани / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив на урядовій пресконференції, що російський диктатор Володимир Путін хоче захопити сусідні з країною-агресором території - причому не тільки Україну, а й Білорусь. Про це повідомляє портал DW.

"А російський президент явно хоче поглинути деякі сусідні території: у нього такий план по Україні. Очевидно, це також його план по Білорусі", — сказав чиновник.

Шольц зазначив, що необхідно обговорювати гарантії безпеки України. Крім того, союзники повинні бути готові забезпечити безпеку, коли війна Росії закінчиться. Канцлер підкреслив, що ніяк не може йти мова про те, щоб "заморозити війну і узаконити оосійський загарбницький набіг".

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"Саме тому важливо чітко заявити, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і що ми (країни-партнери України – Главред) не погодимося на нав'язаний мир. Росія повинна вивести війська", - пояснив канцлер.

Заяви Шольца про війну Росії проти України

Канцлер ФРН Олаф Шольц говорив, що розв'язана країною-окупантом Росією війна проти України зайшла в глухий кут. За його словами, західний світ не буде тиснути на Київ, щоб Україна йшла на компроміс з Москвою. Він закликав Путіна вивести війська з території української держави, щоб можна було запустити діалог.

Також Шольц заявляв, що він не вірить у швидке завершення війни в Україні і не виключив реалізації сценарію затяжних бойових дій. При цьому він упевнений: мир в Україні неможливий до тих пір, поки Росія не забере свої війська.

Крім того, глава Уряду Німеччини Шольц розповів, що він продовжує спілкуватися з Путіним по телефону. Іноді вони говорять без перекладача, а Путін поводиться підкреслено ввічливо.

Наприкінці травня 2023 року Шольц заявляв, що має намір "у потрібний час" зателефонувати Путіну. Берлін дотримується точки зору, згідно з якою справедливий мир в Україні передбачає виведення російських окупаційних військ.

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