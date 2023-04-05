Лавров видав новий перл: йде "війна в гарячій стадії" між РФ і США

За його словами, Вашингтон надає зброю Україні для захисту від російської агресії.

Війна в Україні, Сергій Лавров / скріншот, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров видав нову заяву про війну в Україні.

Лавров заявив, що Росія і Сполучені Штати нібито знаходяться зараз в "гарячій стадії війни".

За його словами, Вашингтон надає зброю Україні для захисту від російської агресії.

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"Ми дійсно знаходимося в гарячій фазі війни, тому що воюють українські "нацисти" американською зброєю насамперед і американська адміністрація щоразу погрожує все більш далекобійні і смертоносні системи постачати. Але відносини, я вважаю, потрібно підтримувати", - заявив він.

Нагадаємо, 22 березня Сергій Лавров видав моторошну заяву. Російські окупанти безжально вдарили ракетами по мирному багатоповерховому будинку в Запоріжжі. Але в цей день глава МЗС РФ Сергій Лавров почав виправдовуватися і заявляти, що "захід не залишив Росії вибору".

Він цинічно звинуватив Захід нібито в "невиконанні зобов'язань".

"Захід не залишив нам вибору, окрім як стати на захист російських, російськомовних жителів Сходу України, які піддавалися неприйнятній дискримінації і позбавлення базових прав з боку київського "нацистського" режиму", - сказав Лавров.

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