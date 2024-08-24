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У Воронезькій області Росії горить і детонує склад боєприпасів: деталі

Альона Вороніна
24 серпня 2024, 08:55
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Місцева влада скаржиться, нібито пожежа і детонація почалися після атаки безпілотників.
Пожар на складе боеприпасов в Воронежской области
У Воронезькій області Росії горить і детонує склад боєприпасів/ колаж: Главред, фото: Telegram, скрін

У Воронезькій області країни-агресорки Росії горить склад боєприпасів, ще з ночі продовжується детонація.

Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв у ніч на 24 серпня повідомляв, нібито область атакували безпілотники, і внаслідок цього сталася детонація вибухонебезпечних об'єктів. Перед повідомленням про пожежу Гусєв зазначав, нібито був збитий дрон, після чого почалося загорання.

Вранці у суботу, 24 серпня, російський чиновник уже стверджував, нібито було збито і подавлено 5 безпілотників. Також він сказав, що постраждали дві людини – одну жінку госпіталізували, ще одна отримала садна і від госпіталізації відмовилася.

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"Для ліквідації наслідків пожежі та детонації вибухонебезпечних об'єктів в Острогозькому районі на території трьох поселень запроваджено режим НС. Проведено евакуацію одного села та одного СНТ (садове некомерційне товариство – ред.) – лише близько 200 осіб", – поскаржився російський чиновник.

При цьому він зазначив, що станом на ранок суботи детонація боєприпасів все ще продовжується.

У пабліку Аstra зазначили, що склад боприпасів детонує в Острогозьку Воронезької області. Зазначається, що В Острогозьку розташований навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби Міністерства оборони РФ.

Пожар на складе боеприпасов в Воронежской области
Пожежа на складі боєприпасів у Воронезькій області/ скрін

Вибухи і пожежі в РФ – останні новини

У ніч на 22 серпня росіяни скаржилися на атаку дронів по аеродромі "Маринівка". У російському місті Калач-на-Дону Волгоградської області пролунали вибухи. Це сталось через, нібито, атаку із застосуванням безпілотників та роботу сил та засобів протиповітряної оборони. Після цього стало відомо про пожежу на летовищі.

Також раніше повідомлялося, що під час удару по авіабазі Су-34 під Волгоградом вибух зніс ангари з літаками. Імовірно, росіяни розмістили склад БК на стоянці з літаками.

Що відомо про літак Су-34?

Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого".

Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, повідомлялося, що пожежу на нафтобазі у Пролетарську не можуть приборкати шостий день – там уже горять будинки. Вогонь перекинувся на приміську забудову, а також загорілася суха рослинність і очерет.

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