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У МЗС звинуватили Угорщину: допомагає Путіну лютувати в Україні

7 квітня 2022, 14:28

Будапешт допомагає РФ продовжувати агресію проти України, кажуть У МЗС України.

Україна, Угорщина
/ УНІАН

У Міністерстві закордонних справ України підкреслюють, що Угорщина допомагає президенту Російської Федерації Володимиру Путіну продовжувати агресію проти України.

"Політична кампанія правлячої партії в Угорщині під час парламентських виборів була побудована на залякуванні угорців нібито загрозою поширення війни Росії на угорську територію. Очевидно, після виборів у Будапешті перейшли до наступного етапу - допомогти Путіну продовжувати агресію проти України, цивілізованого світу та християнських цінностей", - підкреслив речник МЗС України Олеа Ніколенко.

За його словами, небажання керівництва Угорщини визнати неспростовну відповідальність РФ за звірства російської армії в Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах означає свідомо зміцнювати почуття безкарності Росії і заохочувати її до нових звірств проти українців.

Він заявив, що до цієї ж категорії відносяться заяви угорського керівництва про готовність платити за російський газ в рублях.

"РФ намагається перевести розрахунки за постачання газу в Європу в національну валюту, щоб врятувати російську економіку на тлі міжнародних санкцій. Російській військовій машині потрібні ресурси для продовження війни проти України", - підкреслив Ніколенко.

"У цьому контексті розглядаємо заяву про готовність оплачувати російський газ в рублях як недружню позицію щодо нашої держави. Такі заяви також суперечать консолідованій позиції Європейського Союзу, який принципово відмовився задовольняти російську примху", - говорить він.

Речник МЗС зазначив, що українців та угорців об'єднують багатовікові історичні, політичні, економічні та культурні зв'язки, а Україна є батьківщиною для близько 150 тис.українських угорців: "У той же час логіка, якою зараз керуються політики в Будапешті, підігруючи агресивній політиці Росії, є шкідливою для обох наших народів".

"На цьому тлі цинічними виглядають пропозиції провести в Будапешті мирні переговори України і Росії. Якщо Угорщина дійсно хоче допомогти припинити війну, ось як це можна зробити: припинити руйнувати єдність в ЄС, підтримувати нові антиросійські санкції, надати Україні військову допомогу, не створювати додаткових джерел для фінансування російської військової машини", - вказав український дипломат.

Він додав, що перейти на правильну сторону історії ніколи не пізно.

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Раньше уряд Угорщини заборонив доставку і транзит зброї через свою територію для допомоги ЗСУ. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

У повідомленні наголошується, що Угорщина заборонила поставку в Україну озброєння. Також не можна буде здійснювати транзит військової техніки через територію держави.

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Угорщина Україна Олег Ніколенко війна Росії та України
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