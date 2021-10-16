У США тимчасово перестали робити підліткам щеплення вакциною Moderna: у чому причина

Раніше від вакцини Moderna відмовилися в чотирьох європейських країнах / Reuters

У США тимчасово зупинили використання препарату Moderna для вакцинації проти коронавірусу людей до 18 років.

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) перевіряє причини виникнення рідкісних ішемічних порушень у молодих хлопців переважно після щеплення другою дозою, передає Reuters.

Регулюючий орган зафіксував порушення нормальної роботи серця порівняно з використанням вакцини Pfizer.

Також на рішення американського регулятора вплинула і відмова Європи від вакцинації препаратом Moderna на час додаткових досліджень. Сама фармкомпанія звернулася до FDA для отримання офіційної інформації. Їм пообіцяли, що перевірку проведуть у максимально швидкі терміни.

Читайте такжеЛюди можуть отримати "надлюдський" імунітет до COVID-19: учені розповіли, як це зробитиПри цьому представники Управління підкреслили, що користь від щеплень проти коронавірусу переважує будь-які ризики, і темпи вакцинації не можуть бути зменшені.

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Як повідомляв Главред, одразу в чотирьох європейських країнах – Швеції, Данії, Фінляндії та Ісландії - припинили колоти вакцину від коронавірусу компанії Moderna молодим людям молодше 30 років.

Причиною відмови від вакцини Moderna назвали збільшений ризик побічних ефектів, таких як міокардит (запалення серцевого м'яза) і перикардит (запалення оболонки серця). Симптомами цього стану може бути втома, переривчастий пульс, жар, біль у грудях і при глибокому вдиху.

До слова, цю ж вакцину використовують і в Україні - нею щеплено понад мільйон осіб.