У США створили назальну вакцину проти коронавірусу

Створено назальну вакцину проти коронавірусу / Reuters

Американські вчені з Університету Х'юстона розробили нову вакцину від коронавірусу, яку пацієнтам будуть вводити інтраназально. При цьому експерти стверджують, що препарат забезпечуватиме стійкий місцевий імунітет проти вдихуваних патогенів, пише MedicalxPress.

"Мукозальна вакцинація може стимулювати як системний, так і мукозальний імунітет і має ту перевагу, що це неінвазивна процедура, що підходить для імунізації великих груп населення. Однак мукозальна вакцинація ускладнена через відсутність ефективної доставки антигену і необхідності у відповідних ад'ювантах, які можуть стимулювати надійну імунну відповідь без токсичності", - йдеться в релізі.

Відзначається, що головним обмеженням внутрішньом'язових вакцин є те, що вони не індукують імунітет слизових оболонок. А це, за словами вчених, дуже важливо.

Творці інноваційної вакцини вже встигли протестувати її з іншими респіраторними патогенами. З'ясовано, що готовність імунітету до повторного зараження коронавірусом вимагає після цього адаптивних імунних відповідей в дихальних шляхах і легенях.

При цьому, вчені впевнені, що назальна вакцина стане найоптимальнішим варіантом для рівноцінного розподілу вакцин у всьому світі. Особливо в нинішній ситуації.

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Також відомо, що компонентів препарату стабільні понад 11 місяців. Більш того, вони можуть зберігатися і транспортуватися без заморозки.

Нагадаємо, Японія призупинила використання 1,63 мільйона доз вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Moderna після доповіді про знайдені у флаконах домішках невідомого походження.

Пізніше виявилося, що в препараті була знайдена нержавіюча сталь.