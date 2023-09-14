У США рознесли Путіна: провалився в Україні і пішов на уклін до Кім Чен Ина

Сполучені Штати без роздумів вдарять новими санкціями як по Росії, так і по Північній Кореї, сказав представник Державного департаменту Меттью Міллер.

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Путін витратив мільярди доларів на війну проти України, а тепер просить допомоги у Кім Чен Ина - Держдеп / Колаж Главред, фото скріншот з відео

США стурбовані зустріччю директора агресора Росії Володимира Путіна і лідера КНДР Кім Чен Ина. У Вашингтона є підстави вважати, що вони обговорювали постачання озброєнь Москві. Путін провалився у війні проти України і тепер, коли окупанти зазнали величезних втрат, благає Ина про допомогу. Штати без проблем впровадять нові санкції як проти Москви, так і щодо Пхеньяну. Про це заявив представник американського Держдепу Меттью Міллер.

Під час брифінгу Держдепу він сказав про те, що американці стурбовані зустріччю Путіна і Кім Чен Ина. Є припущення, згідно з якими вони обговорювали поставки росіянам озброєнь.

"Ми ще не бачили повної картини цієї зустрічі і не знаємо, якими будуть її результати, але коли бачиш, як Кім Чен Ин обіцяє надати повну, безумовну підтримку так званій "священній боротьбі" Росії за захист своїх інтересів безпеки, що, звичайно, не є тим, що вона робить у війні проти України, це, звичайно, викликає занепокоєння", - сказав Міллер.

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Також він зазначив, що Путін звернувся за допомогою до КНДР після того, як окупанти провалили свій наступ на Україну і глава Кремля виглядає в такій ситуації вкрай непереконливо.

"Півтора роки тому Володимир Путін почав цю війну, думаючи, що він збирається відновити славу Російської імперії, і провалився у всіх своїх максималістських, імперіалістичних цілях. А тепер, за півтора року, втративши десятки тисяч російських солдатів і витративши мільярди і мільярди доларів, він благає Кім Чен Ина про допомогу", - зазначив американський чиновник.

Меттью Міллер підкреслив, що Сполучені Штати "без коливань" впровадять нові санкції як щодо Росії, так і проти Північної Кореї.

Зустріч Путіна і Кім Чен Ина

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин 12 вересня на своєму бронепоїзді прибув до Росії. Там він провів зустріч з директором країни-агресора Володимиром Путіним. Кім Чен Ин відвідав РФ вперше з 2009 року і назвав свою поїздку "стратегічною".

У своїй першій заяві після зустрічі з Путіним Кім Чен Ин побажав окупантам Росії "перемоги" над Україною. Диктатор сказав, що співпраця з Москвою – пріоритет для КНДР.

У США попередили Росію і КНДР про санкції за військову співпрацю. Рупор Путіна Пєсков у відповідь заявив, що Москва вважає важливими свої відносини з Пхеньяном.

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