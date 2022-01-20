У США поставили на місце РФ: ніколи не обіцяли не розширювати НАТО на Схід

Розширення Північноатлантичного альянсу не спрямоване проти Росії, кажуть у Держдепі.
У Держдепартаменті США категорично спростували твердження про нібито гарантії нерозширення НАТО на Схід.
НАТО ніколи не обіцяло не приймати до складу нових членів, повідомив Державний департамент США в заяві, опублікованій на сайті відомства.
Разом з тим у Держдепі зробили уточнення, що розширення Альянсу не спрямоване проти Росії.
У новому документі Держдеп заявив про відсутність домовленостей або гарантій нерозширення Північноатлантичного альянсу на Схід.
"Кожна суверенна держава має право вибирати свої власні заходи безпеки і вступати в оборонні регіональні союзи з метою самооборони. Цей основоположний принцип був відображений в Статуті ООН, і Росія підтвердила його в безлічі міжнародних і регіональних документів, таких як Гельсінкська угода [1975 року]", — сказано в заяві.
Ультиматум Росії
Росія в середині грудня передала США проекти "договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни зажадали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.
У РФ також чекали термінової відповіді від США щодо цього питання і припустили, що Штати будуть затягувати процес.
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