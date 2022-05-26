У Росії суд звільнив зі служби росгвардійців, які відмовилися воювати в Україні

У РФ звільнили росгвардійців, які відмовились воювати в Україні / fishki.net, УНІАН

У Росії засудили 115 службовців Росгвардії, які відмовились воювати за путінські ідеї в Україні. Військовослужбовців визнав винними Нальчикський гарнізонний військовий суд у Кабардино-Балкарії. Про це повідомляє росЗМІ.

Російських гвардійців відправили в Україну, однак вони відмовили брати участь у бойових діях та повернулися до місць постійної дислокації. Суд визнав їх винними у невиконанні наказу.

"У судовому засіданні було досліджено відповідні накази про залучення позивачів до виконання службового завдання, складені щодо них протоколи про грубі дисциплінарні провини та інші необхідні документи, а також допитані, як свідки, посадові особи Росгвардії", - йдеться у повідомленні.

За рішенням суду гвардійці були звільнені зі служби. Слід зазначити, що рішення можна оскаржити, однак можна припустити, що робити цього вони точно не будуть.

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Як повідомляли у Генштабі, українські військовослужбовці ліквідували щонайменше 29 600 російських окупантів.

Нагадаємо, раніше у самопроголошеній "ДНР" місцеві вояки влаштували бунт та відмовилися їхати на війну. Вони поскаржились на те, що з них незаконно було сформовані підрозділи, а вивезти на територію сусідньої "ЛНР" їх хотіли обманом.

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