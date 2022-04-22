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У Росії зібралися окупувати частину України і проголосити "Кримський федеральний округ"

22 квітня 2022, 20:01

У Держдумі мають намір захопити території, які, мовляв, "історично належали Росії".

Росія
Окупанти будують нові плани щодо захоплення України / Колаж УНІАН, Reuters

"Депутат" Держдуми Росії від окупованого Криму Дмитро Бєлік зробив заяву про те, що після війни проти України на території української держави, мовляв, може бути утворено так званий "Кримський федеральний округ". До псевдоутворення можуть потрапити окуповані російськими військами території.

Як повідомляє Комерсант, російський політик сказав, що "КФО" можуть створити на території захоплених українських регіонів, які нібито "історично належали Росії".

читайте такожРосія перекидає війська з Білорусі на Донбас: у ГУР розкрили плани наступу окупантів"Кримський федеральний округ може бути відтворено, а його населенням стануть жителі звільнених територій України, які історично належали Росії", - підкреслив Бєлік.

Війська РФ мають намір окупувати Донбас і південь України

Заступник командувача військ Центрального Східного округу РФ, генерал-майор Рустам Міннекаєв сказав про те, що підрозділи російських окупантів збиралися захопити Донбас, південь України і створити коридор до окупованого Криму.

"Армія Росії під час другої фази спецоперації планує встановити повний контроль над Донбасом і Південною Україною, забезпечити коридор до Криму", - підкреслив військовий країни-агресора.

Наступ Росії на Донбас

Президент Володимир Зеленський 18 квітня заявив, що Росія почала наступ на Донбасі. Окупанти сконцентрували велику кількість військового контингенту і техніки в регіоні. Однак Україна має намір продовжувати битися за свої землі.

Радник глави МВС Вадим Денисенко сказав, що на Україну очікують важкі декілька днів або тижнів. Військові дії на Донбасі визначать подальший хід бойових дій. Окупанти намагатимуться прорватися в напрямку Краматорська та Слов'янська. Вони вірять у свою здатність здійснити бліцкриг до 9 травня.

Представник Міноборони України Олександр Мотузяник розповів, що війська Росії завершують роботу щодо пошуку позицій для нанесення ударів по Донбасу. Суттєве просування окупантів фіксується в напрямку Ізюм-Баркенкове, в районі вузлової залізничної станції Попасна, Сєвєродонецького урбанізованого району, поблизу Маріуполя та на ділянці магістралі Запоріжжя-Донецьк.

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