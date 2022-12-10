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"Часткова" мобілізація пішла не за планом: в РФ 12-річному школяреві прийшла повістка у військкомат

10 грудня 2022, 16:49
У повістці мовиться, що дитина має з'явитися у військкомат для початкової постановки на військовий облік.
'Часткова' мобілізація пішла не за планом: в РФ 12-річному школяреві прийшла повістка у військкомат
У російському Канську повістку надіслали 12-річному хлопцю / Фото Telegram

У Росії в Красноярському краї 12-річному школяру прийшла повістка з вимогою з'явитися до військкомату.

Як повідомляє Telegram-канал "ЧП Канськ", У повістці мовиться, що дитина має з'явитися у військкомат для початкової постановки на військовий облік.

Рідні школяра не розуміють, чому раптом 12-річного хлопчика вже змушують з'явитися до військкомату, адже згідно із російським законом "Про військовий обов'язок та військову службу", на військовий облік громадяни РФ чоловічої статі повинні вставати, коли їм виповнилося 17 років.

"Ситуація така, дитині 12 років, прийшла повістка з канського військового комісаріату... Наскільки мені не зраджує пам'ять, то на початковий облік ставлять із років 16-1... Питання... Навіщо дитину просять з'явитися у військкомат і стати на ВО?", - пишуть родичі хлопчика.

'Часткова' мобілізація пішла не за планом: в РФ 12-річному школяреві прийшла повістка у військкомат
У російському Канську повістку надіслали 12-річному хлопцю / ЧП Канськ

Повістку підписали ім'ям А. Кисельов, що збігається з даними військового комісара Канська Александра Кисельова. Адреса військкомату також відповідає реальній.

У коментарях до публікації підписники зазначили, що подібні помилки трапляються досить часто. Тому родичам "призовника" порадили звернутися по допомогу до прокуратури.

Часткова мобілізація в Росії

Кремлівський диктатор Володимир Путін у вересні оголосив про проведення часткової мобілізації на території РФ. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу.

Як зазначив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. За його словами, в РФ призвуть лише "1% мобілізаційного ресурсу". Шойгу також переконував, що цих людей нібито відправлять для "контролю над захопленими територіями".

Водночас мобілізованих росіян уже повним ходом "двухсотять" українські військові. Родичам окупантів постійно приходять "похоронки" з повідомленнями про їхню загибель в Україні.

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