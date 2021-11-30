Андрій Єрмак повідомив, що дав у ДБР свідчення у справі "вагнерівців"

Глава ОП заявив, що вкрай важливо, щоб слідство встановило істину.
Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що відвідав Державне бюро розслідувань, де дав свідчення щодо справі "вагнеровців".
"Як законослухняний громадянин сьогодні (30 листопада – ред.) о 8:30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Дав свідчення у справі "вагнеровців". Повідомив всю відому мені інформацію", - написав глава ОП на своїй сторінці в Facebook.
Також Єрмак додав, що не кликав "камери" і що вкрай важливо, щоб слідство встановило істину і розставило у цій справі всі крапки над "і".
"Епопея" з вагнерівцями
29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера", пізніше їх видали Росії.
Пізніше Bellingcat і The Insider оприлюднили першу частину розслідування про спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнер".
Під час прес-марафону Володимир Зеленський підтвердив, що спецоперація із затримання бойовиків ПВК Вагнера дійсно була, проте цю історію повністю спотворили, а йому "соромно" за українську розвідку. За словами президента, ця операція - особиста ініціатива колишнього начальника ГУР Міноборони Василя Бурби.