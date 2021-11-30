Андрій Єрмак повідомив, що дав у ДБР свідчення у справі "вагнерівців"

Андрій Єрмак дав свідчення у справі "вагнерівців" / УНІАН

Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що відвідав Державне бюро розслідувань, де дав свідчення щодо справі "вагнеровців".

"Як законослухняний громадянин сьогодні (30 листопада – ред.) о 8:30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Дав свідчення у справі "вагнеровців". Повідомив всю відому мені інформацію", - написав глава ОП на своїй сторінці в Facebook.

Також Єрмак додав, що не кликав "камери" і що вкрай важливо, щоб слідство встановило істину і розставило у цій справі всі крапки над "і".

"Епопея" з вагнерівцями

29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера", пізніше їх видали Росії.

Пізніше Bellingcat і The Insider оприлюднили першу частину розслідування про спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнер".

Під час прес-марафону Володимир Зеленський підтвердив, що спецоперація із затримання бойовиків ПВК Вагнера дійсно була, проте цю історію повністю спотворили, а йому "соромно" за українську розвідку. За словами президента, ця операція - особиста ініціатива колишнього начальника ГУР Міноборони Василя Бурби.