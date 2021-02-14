У Росії оголосили про тріумфальні плани щодо Північного потоку-2

В уряді РФ заявили, що Північний потік-2 буде добудовано і введено до експлуатації / Reuters

Будівництво газопроводу Північний потік-2 знаходиться на фінальному етапі. Незважаючи на дії США, бенефіціари проекту рішуче налаштовані на його завершення. Газопровід буде введено до експлуатації, тому що в цьому зацікавлена Європа, заявив віцепрем'єрміністр РФ Олександр Новак, повідомляє РИА Новости.

"Компанією "Газпром" створено спільне підприємство, яке практично вже на більш ніж 95% реалізувало цей проект... І ми впевнені, що, незважаючи на ті деструктивні підходи, які ми спостерігаємо з боку Сполучених Штатів Америки, які... затягують реалізацію цього проекту, його буде добудовано", - сказав російський чиновник.

Також він додав, що у Росії вірять у запуск у роботу газопроводу Північний потік-2, тому що в цьому зацікавлена Європа. Вашингтон, як стверджує російський чиновник, блокує процес реалізації проекту виходячи з мотивів конкуренції, в основі яких поставки СПГ до Європи.Читайте такжеУдар США по Північному потоку-2: у Нафтогазі розкрили плани Вашингтона

"Я не думаю, що є саме такі ризики, тому що, знову ж таки, в цьому зацікавлені наші європейські партнери, і цей проект повністю відповідає європейському законодавству, тут просто є така конкурентна боротьба з боку американських партнерів, які хочуть постачати свій скраплений природний газ до Європи", - підкреслив Новак.

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