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У Росії оголосили про тріумфальні плани щодо Північного потоку-2

14 февраля 2021, 15:41

Проект СП-2 реалізовано більш ніж на 95%, сказав віцепрем'єр РФ Олександр Новак.

Північний потік-2
В уряді РФ заявили, що Північний потік-2 буде добудовано і введено до експлуатації / Reuters

Будівництво газопроводу Північний потік-2 знаходиться на фінальному етапі. Незважаючи на дії США, бенефіціари проекту рішуче налаштовані на його завершення. Газопровід буде введено до експлуатації, тому що в цьому зацікавлена Європа, заявив віцепрем'єрміністр РФ Олександр Новак, повідомляє РИА Новости.

"Компанією "Газпром" створено спільне підприємство, яке практично вже на більш ніж 95% реалізувало цей проект... І ми впевнені, що, незважаючи на ті деструктивні підходи, які ми спостерігаємо з боку Сполучених Штатів Америки, які... затягують реалізацію цього проекту, його буде добудовано", - сказав російський чиновник.

Також він додав, що у Росії вірять у запуск у роботу газопроводу Північний потік-2, тому що в цьому зацікавлена Європа. Вашингтон, як стверджує російський чиновник, блокує процес реалізації проекту виходячи з мотивів конкуренції, в основі яких поставки СПГ до Європи.Читайте такжеУдар США по Північному потоку-2: у Нафтогазі розкрили плани Вашингтона

"Я не думаю, що є саме такі ризики, тому що, знову ж таки, в цьому зацікавлені наші європейські партнери, і цей проект повністю відповідає європейському законодавству, тут просто є така конкурентна боротьба з боку американських партнерів, які хочуть постачати свій скраплений природний газ до Європи", - підкреслив Новак.

Північний потік-2 новини

  • Проект Північний потік-2 зіткнувся з новими проблемами після набуття чинності 1 січня 2021 року нових американських санкцій, які передбачають впровадження обмежень проти всіх компаній, прямо або опосередковано задіяних у будівництві газопроводу.
  • 15 січня мала стартувати добудова СП-2 у Данії, однак процес згорнули через технічні проблеми. У Росії припустили, що це пов'язано з відсутністю сертифікації у трубоукладача Академік Черський. Сертифікувати судно повинна була норвезька компанія DNV GL, проте вона вийшла з проекту під загрозою санкцій США.
  • Вашингтон 19 січня запустив нові санкції, на цей раз проти трубоукладача Фортуна, задіяного у будівництві Північного потоку-2.
  • Втім, 6 лютого у Nord Stream AG заявили про початок робіт з будівництва СП-2 у данських територіальних водах. Трубопрокладання робило судно Фортуна. Після прокладання декількох сотень метрів роботи призупинили через погіршення погодних умов.
  • У Держдепі США 13 лютого оголосили про те, що Вашингтон впровадить нові санкції проти Північного потоку-2 у тому випадку, якщо американці зафіксують процес завершення будівництва або сертифікації газопроводу.

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новини Росії Євросоюз новини США Північний потік-2
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