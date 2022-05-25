"Отсидевшая в 16": телебачення РФ збирається "згодувати" своїй аудиторії шоу про тюремниць

Телебачення РФ збирається "згодувати" своїй аудиторії шоу про тюремниць/ publicist.in.ua, УНІАН

На російському телебаченні не зупиняють свій "політ фантазії" і вже вигадали своїй аудиторії нове шоу – "Отсидевшая в 16". Щоб знайти героїнь, уже навіть запустили кастинг.

Шоу виходитиме на російському федеральному розважальному телеканалі "Пятница", про що повідомили у їхньому Telegram-каналі.

Як повідомляють на телеканалі, у проекті фігуруватимуть дівчата до 20 років, яким "загрожував реальний термін".

На шоу про тюремниць його авторів надихнув інший проект – "Пацанки". При цьому на телеканалі, як видно із заяв його представників, свято вірять у "вищу ідею і потрібність" такого шоу – кажуть, нібито воно "допоможе людям, які оступилися".

Цікаво, що одразу після повідомлення про запуск кастингу на проєкт у Telegram телеканалу опублікували опитування, у якому запитали свою аудиторію, які ще проєкти потрібно запустити на телеканалі "Пятница". Серед запропонованих варіантів відповідей були "Поседевшая в 16" і "Отлетевшая в 16". Залишається лише здогадуватися, які ідею та сенс вклали б автори у проєкти з такими назвами.

Раніше повідомлялося, що через провали російської армії на фронті пропагандистам Росії роздали вказівки змінити риторику і підготувати росіян до можливої поразки країни-агресорки у війні проти України.

Нагадаємо, пропагандисти РФ уже почали змінювати свою риторику. Припинення наступу вони називають "стратегічним задумом". Мовляв, окупанти збираються затягнути бойові дії до настання холодів, щоб Захід, незважаючи на ситуацію з війною, погодився на новий газовий ультиматум Москви.

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