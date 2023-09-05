У РФ звільнили Суровікіна: в NYT дізналися про долю генерала

Генерал Сергій Суровікін поки зберіг своє звання і технічно все ще є військовим офіцером, але жодных кар'єрних перспектив у нього більше немає.

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Сергій Суровікін звільнений в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/bloodysx

Генерал армії РФ Сергій Суровікін, якого називали союзником ватажка ПВК "Вагнер" і затримали після заколоту "вагнерівців", був звільнений. Це сталося одразу після смерті Євгена Пригожина. Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на двох американських чиновників і людину, близьку до Міноборони РФ.

За словами офіційних осіб США, хоча генерал Суровікін звільнений з-під варти, залишається неясним, чи накладені на нього якісь обмеження, включаючи обмеження на пересування.

Відомо, що Суровікіна звільнили через кілька днів після загибелі Євгена Пригожина в авіакатастрофі в кінці серпня.

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За словами джерела в Міноборони, генерал поки зберіг своє звання і технічно все ще є військовим офіцером, але жодних кар'єрних перспектив у нього більше немає.

Зазначимо, 4 вересня журналістка Ксенія Собчак оприлюднила фотографію, на якій зображений Суровікін в цивільному одязі разом з дружиною.

"Генерал Сергій Суровікін вийшов. Живий, здоровий, вдома, з сім'єю, в Москві", - написала вона в Telegram.

Куди пропав "сирійський м'ясник" Сергій Суровікін

Раніше видання The New York Time писало, що колишній командувач військами РФ в Україні генерал Сергій Суровікін, ймовірно, заздалегідь знав про плани ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина влаштувати військовий заколот проти російського військового керівництва.

Російський воєнкор Володимир Романов заявив, що генерал Сергій Суровікін перебуває в СІЗО "Лефортово" з 25 червня.

Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля, писав, що Суровікін "відновлюється після допиту з пристрастю". За даними каналу, до Суровікіна були застосовані заходи не лише морального, а й фізичного впливу.

Смерть Пригожина в Росії

23 серпня в Росії впав літак з Пригожиним - керівником бойовиків ПВК Вагнер. Всі, хто знаходився на борту, загинули. У РФ сказали, що в літаку перебував сам Пригожин і його соратники, серед яких – Дмитро Уткін.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни вважають, що Путін "майже напевно" наказав убити Пригожина. На думку фахівців, тепер майбутнє бойовиків ПВК Вагнер під великим питанням.

У Росії засекретили час і місце поховання ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина.

У пресслужбі Пригожина повідомили, що поховали його на Порохівському кладовищі поруч з могилою батька. На церемонії були присутні лише рідні та друзі. Військових почестей Пригожину не надавали.

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