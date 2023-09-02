"Єдиний пахан": Подоляк пояснив, навіщо Путін приїхав в регіон, де загинув Пригожин

Злочинця обов'язково тягне на священне місце злочину, сказав радник Офісу президента Михайло Подоляк.

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Путіна "тягне на місце злочину" - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот

1 вересня російський диктатор Володимир Путін виїхав до Тверської області, де раніше загинув ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що таким чином "злочинця тягне на місце злочину".

За словами Подоляка, таким чином Путін хоче показати те, що він - "головний пахан".

"Швидкий візит Путіна в Тверську область — як наочна ілюстрація відомого кримінологічного феномена: злочинця обов'язково тягне на священне місце злочину. В даному випадку - місце ліквідації Пригожина. Щоб остаточно зафіксувати в російських елітах: я - єдиний пахан", - написав радник глави ОП в соцмережі X.

відео дня

Зазначимо, раніше російські пропагандисти опублікували відео, на якому Путін нібито відвідує Тверську область РФ. За словами спікера Кремля Дмитро Пєскова, президент РФ вирішив побувати на "місцях предків".

"Після відвідин "Сенежа" сьогодні Путін ухвалив рішення відвідати свої рідні місця, звідки йде його рід. Це дійсно так. Відомості та відеоматеріали про відвідування ми надамо днями", — заявив Пєсков.

Зазначимо, приблизно за 200 км від Тургінове розташоване Куженкіно Бологівського району Тверської області, де за дев'ять днів до цього зазнав авіааварії літак із власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним на борту.

У Telegram з'явилося відео, на якому кортеж Путіна зупиняється, а сам президент виходить з автівки та прямує до натовпу.

На відео чути, як люди говорять Путіну, що "раді його бачити", а також бажають йому "довгих років життя". Крім того, були озвучені скарги на брак житла і недостатня кількість фахівців в регіоні.

Дивіться відео - Путін приїхав в Тверську область РФ:

Смерть Пригожина в Росії

23 серпня в Росії впав літак з Пригожиним - керівником бойовиків ПВК Вагнер. Всі, хто знаходився на борту, загинули. У РФ сказали, що в літаку перебував сам Пригожин і його соратники, серед яких – Дмитро Уткін.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни вважають, що Путін "майже напевно" наказав убити Пригожина. На думку фахівців, тепер майбутнє бойовиків ПВК Вагнер під великим питанням.

У Кремлі зробили заяву про загибель Пригожина. Так, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль непричетний до аварії літака з Пригожиним і його соратниками.

Тим часом у Росії засекретили час і місце поховання ватажка "вагнерівців" у Санкт-Петербурзі. Повідомлялося, що поховали Пригожина на Порохівському кладовищі поруч з могилою батька.

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