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У РФ знайшли мертвими екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії з дружиною – росЗМІ

Альона Вороніна
16 листопада 2023, 16:38
Тіла Свиридова і його дружини знайшли у їхньому будинку через тиждень після їхньої смерті.
Владимир Свиридов
У РФ знайшли мертвими екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії з дружиною/ Telegram-канал BAZA

У країні-агресорці Росії знайшли мертвим у власному будинку колишнього командувача 6-ї армії ВПС і ППО РФ Володимира Свиридова. Також в будинку виявили тіло його дружини.

Про це повідомляє російський Telegram-канал BAZA. Зазначається, що, за попередньою інформацією, подружжя померло близько тижня тому.

Тіла подружжя виявили 15 листопада в їхньому будинку в селищі Аджиєвське, що у Ставропольському краї.

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Причина смерті 68-річного Свиридова і його 72-річної дружини поки що невідома.

Як зазначає Telegram-канал BAZA, працівники місцевої газової служби провели в будинку виміри, але не виявили перевищень допустимої концентрації шкідливих речовин.

Генерал-лейтенант авіації Володимир Свиридов перебував на посаді командувача 6-ї армії Військово-повітряних сил та Протиповітряної оборони Росії у період з 2005 по 2009 рік.

Раніше повідомлялося, що у Туреччині несподівано знайшли мертвим топ-дипломата Путіна. У Стамбулі за загадкових обставин помер високопоставлений дипломат країни-агресорки Росії 61-річний Микола Кобринець, який був головою департаменту загальноєвропейської співпраці МЗС РФ. Чиновник прибув до Туреччини, щоб взяти участь у саміті послів різних країн.

За попередніми даними, чиновник російського МЗС міг померти від серцевого нападу. Але поліція розслідує різні версії його таємничої загибелі.

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