У Туреччині несподівано знайшли мертвим топ-дипломата Путіна – The Sun

За попередніми даними, чиновник російського МЗС міг померти від серцевого нападу. Але поліція розслідує різні версії його таємничої загибелі.

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У Туреччині несподівано знайшли мертвим топ-дипломата РФ Миколу Кобринця/ колаж: Главред, фото: МЗС РФ, скрін

У Стамбулі за загадкових обставин помер високопоставлений дипломат країни-агресорки Росії 61-річний Микола Кобринець, який був головою департаменту загальноєвропейської співпраці МЗС РФ. Чиновник прибув до Туреччини, щоб взяти участь у саміті послів різних країн.

Коли російський чиновник не з'явився на призначену ранкову зустріч 12 жовтня, його почали шукати і знайшли мертвим у ліжку в його готельному номері, пише The Sun.

Російські пропагандистські ЗМІ заявили, нібито Кобринець помер внаслідок серцевого нападу. Але турецька поліція почала розслідування і розглядає також інші версії його смерті.

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"За початковими даними, він помер від серцевого нападу, але розслідування триває. В даний час поліцейські проводять розслідування, а його тіло доставлено до моргу. Повинен бути проведений розтин, тоді як поліція також перевіряє його номер у готелі на наявність відбитків пальців та вивчає записи з камер відеоспостереження", – пише видання.

У той же час в The Sun нагадали про те, що смерть російського дипломата Миколи Кобринця стала ще однією ланкою у довгому ланцюзі загадкових смертей російських чиновників та бізнесменів. Такі підозрілі смерті російських чиновників продовжуються від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Експерти з безпеки звинуватили президента Росії Володимира Путіна в тому, що він керує "мафіозною" державою, використовуючи вбивства як інструмент для перемоги над ворогами та утримання союзників у покорі. Лідер групи Вагнера Євген Пригожин у серпні став одним із останніх, хто поповнили кількість гучних смертей...", – зазначили у виданні.

У The Sun зазначили, що вони нарахували як мінімум 40 підозрілих смертей російських чиновників від січня 2022 року.

Хто такий Микола Кобринець

Микола Кобринець багато років працював у системі російського Міністерства закордонних справ. Він займав різні посади у центральному апараті й за кордоном. З 2019 року він обіймав посаду очільника департаменту загальноєвропейської співпраці МЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що в Росії моментально помер чоловік російської співачки і заступник Міністра науки і вищої освіти РФ Петро Кучеренко. Йому стало погано прямо в літаку і врятувати його не вдалося. Причиною смерті в Росії назвали серцевий напад.

Після цього в мережу злили останню переписку чоловіка Діани Гурцкой Петра Кучеренко перед смертю. Друг чоловіка Діани Гурцкой Роман Супер розповів, що за кілька днів до інциденту розмовляв із загиблим, і той скаржився, що п'є багато антидепресантів і транквілізаторів на тлі ситуації в країні.

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