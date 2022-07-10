У РФ можуть змінити термін "президент" на "правитель": щоб відрізнятися від США

Путін може стати не президентом, а правителем / Reuters

У Росії можуть змінити назву посади Путіна. Там пропонують замінити термін "президент" на "правитель". Про це заявили в ліберально-демократичній партії Росії, повідомляють росЗМІ.

Депутати стверджують, що слово "президент" незрозуміло "російському вуху". Таку ж назву має посада керівника США. У зв'язку з цим цей термін потрібно змінити.

"У нашій країні це за історичними мірками взагалі нове слово, і, поки воно не вкоренилося остаточно, можна його спокійно замінити. Наприклад, на словосполучення "глава держави" або слово "правитель". І те, і інше зрозуміліше російському юшку", — йдеться в повідомленні партії.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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