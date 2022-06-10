У РФ закінчується "гарматне м'ясо", новобранців заманюють "контрактом в один кінець"

Російські окупанти в Україні / facebook.com/Mikokuk

Противнику все важче поповнювати підрозділи, які зазнали втрат через війну в Україні, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати відчутних втрат військам противника і стійко тримати оборону на всіх напрямках. Противнику все важче поповнювати підрозділи, які зазнали втрат в результаті ведення війни на території України", - сказано в повідомленні в Facebook.

Відзначається, що проблему комплектування загарбники намагаються вирішити за рахунок обіцянок сприятливих фінансових умов і введення короткострокових контрактів на проходження військової служби.

"Подібні контракти самі окупанти називають "в один кінець", - додали в Генштабі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Бахмутському напрямку російські окупанти продовжують здійснювати обстріли із застосуванням ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню,

Ворог проводив наступальні штурмові дії, зазнав втрат і був змушений відвести свої підрозділи на відновлення.

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