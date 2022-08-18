"У присязі немає пункту - гинути в чужій країні": елітні російські вояки відмовилася їхати в Україну

Елітні російські вояки відмовилася їхати в Україну / https://ua.depositphotos.com/

Російські солдати і офіцер партіями відмовляються воювати в Україні. Про це з посиланням на свої джерела повідомив відомий український журналіст Роман Цимбалюк.

За його даними, близько шістдесяти матросів зі складу Кольської флотилії Північного флоту Росії вже офіційно розірвали контракти - щоб не їхати на війну в Україну.

"Військовослужбовці Кольської флотилії не хочуть їхати на спеціальну військову операцію на територію України. Так, 60 осіб, попри вмовляння всіх командирів, звільнилися з військової служби за контрактом. За словами одного з військовослужбовців, вони відмовилися від участі в "спеціальній військовій операції" на території України через те, що в їх контракті і навіть в присязі немає такого пункту - їхати гинути незрозуміло за що в чужу країну", — написав Цимбалюк.

Нагадаємо, раніше в ГУР Міноборони України розповіли про катастрофічні втрати особового складу 810-ї бригади морської піхоти ЧФ Росії, яка бере участь у збройній агресії проти України.

"За даними української розвідки, близько 200 морпіхів бригади відмовилися повертатися на війну. Нові БТГР формували з різних підрозділів", - кажуть українські офіцери.

До того в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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