Автобус з військовими потрапив у смертельну ДТП на Львівщині - депутат

Унаслідок зіткнення з фурою загинув водій автобуса.

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ДТП за участі військових - деталі / Колаж Главреда. Фото: поліція Львівської області, скріншот

Автобус з пасажирами у понеділок, 9 вересня, потрапив у смертельну аварію, зіткнувшись з фурою у Львівській області. Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич стверджує, що в автобусі перебували військові, водій від отриманих травм загинув на місці.

ДТП сталась на ділянці траси "Київ-Чоп" неподалік села Дороговиж Стрийського району.

За даними правоохоронців, 55-річний водій автобуса Mercedes наїхав на фуру Renault, що стояла на проїзній частині.

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Внаслідок зіткнення водій автобуса помер від отриманих травм, девʼятеро пасажирів - мешканці Києва, Чернігова, Закарпаття і Тернопільської області віком від 25 до 43 років - доставлені у лікарню.

Поліція відкрила справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцям загрожує позбавлення волі до 3 років.

Своєю чергою, львівський депутат Ігор Зінкевич уточнив у Facebook, що у автобусі перебували військові. Офіційно поліція цю інформацію не коментувала.

Траса Київ-Чоп. Що про неї відомо Автодорога Київ-Чоп, або М06, є трасою міжнародного значення. Її було відреставровано коштом європейських банків. Перший кредит у 75 млн. євро Україна ("Укравтодор") отримала від Європейського банку реконструкції та розвитку у 2000 році. Проходить територією Київської, Житомирської, Рівненської, Львівської та Закарпатської областей. Збігається із частиною Європейського автомобільного маршруту.

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