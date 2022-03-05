У Міноборони Британії розкритикували "миротворчу" операцію РФ у Маріуполі та Волновасі

Британія розкритикувала Росію / МЗС України

Великобританія назвала паузу у веденні вогню в Маріуполі, яку запропонувала Росія, "спробою відвернути міжнародне засудження". У Міноборони Британії вважають, що російські військові мали намір таким чином набратися сил для відновлення наступу.

"Звинувачуючи Україну в порушенні угоди, Росія, ймовірно, прагне перекласти відповідальність за поточні і майбутні жертви серед цивільного населення в місті", - сказало в заяві на Тwitter-сторінці британського відомства.

Як відомо, вранці 5 березня Міноборони РФ оголосило паузу в бойових діях в Маріуполі і Волновасі, щоб нібито сприяти відкриттю евакуаційних коридорів "для виходу мирного населення". Однак пізніше в цей же день міністерство заявило, що"жоден цивільний не зміг покинути Маріуполь і Волноваху вздовж оголошених коридорів безпеки". РФ обстріляла міста, але в черговий раз звинуватила в цьому Україну. Евакуація була скасована.

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